Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomaszewski uderza z całą mocą. Takiego ataku jeszcze nie było

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Aktualizacja

Tego można było się spodziewać. Jan Tomaszewski nie przeszedł obojętnie wobec zaskakujących rozstrzygnięć plebiscytu na najlepszego sportowca Polski AD 2026. Triumf tym razem przypadł w udziale kajakarce górskiej Klaudii Zwolińskiej, czyli - jak uważa bohater z Wembley - przedstawicielce dyscypliny niszowej. Legendarny bramkarz w dosadnych słowach wyraził dezaprobatę dla niejasnych w jego ocenie zasad wyłaniania zwycięzcy.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami trzyma czerwony mikrofon, ubrany w koszulkę sportową z napisem 'Tomek' oraz logotypami sportowymi, wykonuje gest ręką podczas rozmowy w jasnym, neutralnym pomieszczeniu.
Jan TomaszewskiReporter

Kiedy wszyscy spodziewali się kolejnego potwierdzenia dominacji Igi Świątek, najważniejsza statuetka na niedzielnej Gali Mistrzów Sportu przypadła tym razem komuś innemu. Dzięki głosom kibiców otrzymała ją Klaudia Zwolińska. Doceniono zdobywczynię trzech medali MŚ w kajakarstwie górskim - dwóch złotych i brązowego.

- Czy wreszcie ktoś z tych mądrych ludzi w TVP i w Przeglądzie Sportowym określi, czy to są najpopularniejsi sportowcy, czy to są najlepsi sportowcy? - pyta z irytacją Jan Tomaszewski, cytowany przez "Super Express". - Bo oni sobie robią z nas wszystkich idiotów i jaja. Mówią: "no bo tak kibice głosowali". Zgadza się, że tak kibice zagłosowali. Ale musi być jakiś klucz, bo to jest sportowiec roku.

Jan Tomaszewski dosadnie o wynikach plebiscytu. "Głosowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba"

Najlepsza polska tenisistka zajęła w plebiscycie drugie miejsce. Rozczarowania nie krył takim werdyktem jej ojciec Tomasz. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

- Iga Świątek, która wygrała Wimbledon, nie zajmuje pierwszego miejsca - nie dowierza legendarny bramkarz. - To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak jest możliwe, że Bartek Zmarzlik, który jest sześciokrotnym chyba mistrzem świata, zajmuje czwarte miejsce? To jest ogromny sukces. Kiedyś cieszyliśmy się, że raz był Szczakiel, raz był Gollob, a teraz mamy gościa, który wygrywa kilka razy z rzędu i co? I czwarte miejsce.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk (Źródło: AFP/x.com/donaldtusk)
Tenis

Tusk był nagrywany. Sześć sekund na podłodze. W sieci lawina komentarzy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Tomaszewski zarzeka się, że docenia sukcesy Zwolińskiej, ale...

    - Oczywiście jest to sport, przepraszam, że tak powiem, niszowy. Ilu ludzi na świecie uprawia kajakarstwo górskie? Na palcach jednej ręki można te państwa policzyć - mówi bez pardonu.

    Dostało się także Robertowi Kubicy, który w plebiscycie zajął piąte miejsce. Zdaniem bohatera z Wembley stanowczo za wysokie. A triumf w Le Mans? "To nie jest wyścig dla zawodowców".

    - Dla mnie to skandal. Głosowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba - skwitował w swoim stylu Tomaszewski.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Świątek dostała ataku furii. Na trybunach rozpoznano kobietę. Czekała tylko na jedno

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      ACF Fiorentina – AC Milan 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Klaudia Zwolińska
      Klaudia ZwolińskaAKPA AKPA
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _AFP
      Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski
      Wilfredo LeonIwanczuk/Sport/REPORTEREast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja