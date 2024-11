Tomaszewski po latach zdobył się na szokujące wyznanie. "Kryłem się z tym"

Nie jest tajemnicą, że Wojciech Szczęsny od czasu do czasu sięga po papierosa. O tytoniowym nałogu golkipera mówiło się jeszcze w czasach, gdy był on zawodnikiem Arsenalu. W październiku bieżącego roku 34-latek dość niespodziewanie powrócił do tematu w rozmowie z "Mundo Deportivo". " Palenie? Są aspekty mojego życia osobistego, których nie zmieniam, i nikogo to nie obchodzi, czy palę. Jeśli ktoś myśli, że może zmienić moje życie osobiste, niech spróbuje jeszcze raz, nigdy mi się to nie udało! (...) Nie robię tego przy dzieciach, żeby nie mieć na nie złego wpływu. Staram się to ukrywać i nie pokazywać ludziom. Ludzie robią mi zdjęcia, jak palę za drzewami, gdzie nawet ich nie widzę... Staram się to ukrywać, nie pokazywać ludziom. Chcę być oceniany jako bramkarz " - mówił wówczas.

Jan Tomaszewski dobrze wie, z czym mierzy się Wojciech Szczęsny. "Ja też paliłem"

Choć sam swego czasu palił, Jan Tomaszewski nie krył zniesmaczenia zachowaniem Wojciecha Szczęsnego, który kilka dni temu "przyłapany" został na paleniu w szatni Barcelony po wygranym 4:0 El Clasico. "Czy to Wojtkowi przynosi jakiś splendor? Nie, wprost przeciwnie. I to jeszcze w szatni, w stroju sportowym. Po co, komu to jest potrzebne? Wojtek, jak każdy, może oczywiście robić to, co chce. Tylko trzeba to robić nie na forum publicum, tak samo z alkoholem. Jak się jest osobą publiczną, trzeba unikać takich sytuacji. Po co dawać komuś asumpt do tego, żeby mógł atakować? Mam nadzieję, że po raz ostatni był na takim zdjęciu z papierosem" - stwierdził.