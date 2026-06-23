Tomaszewska wyznała nt. relacji z ojcem. "Jak najdalej od jego nazwiska"

Małgorzata Tomaszewska aktywnie działa w mediach społecznościowych, jednak wydarzeniami ze swojego życia prywatnego dzieli się ze światem naprawdę rzadko. Do tej pory internauci nie poznali tożsamości partnera, z którym dziennikarka układa sobie życie, na próżno też szukać na jej profilach zdjęć z rodzicami, a więc Janem Tomaszewskim i Katarzyną Calińską-Tomaszewską.

Teraz 37-latka zrobiła wyjątek i z okazji dnia ojca opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć u boku ojca. Zdradziła też prawdę o tym, jak wyglądają ich relacje.

"Wszystkiego najlepszego Tato. "Człowiek, który zatrzymał Anglię", a dla mnie zawsze Tata. Nie publikowałam wielu wspólnych zdjęć, bo przez lata próbowałam budować swoją drogę jak najdalej od jego nazwiska. Chciałam udowodnić sobie i światu, że potrafię sama. Dziś wiem, że nie musiałam nic udowadniać. Kiedy stawałam na największych scenach, Tata nagrywał moje występy, ale nie oglądał ich na żywo. Za bardzo przeżywał. Nie przegapił jednak żadnego festiwalu, programu, ani koncertu. Dziękuję za każdą recenzję, za każde dobre słowo i za każde "jestem z Ciebie dumny, córeczko". Nie zawsze się ze sobą zgadzamy. Oboje mamy silne charaktery, własne zdanie i temperamenty. Ale jest jedna rzecz, której byłam zawsze pewna - Tata bez wahania oddałby za mnie życie. Dziękuję Tato" - napisała.

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Małgorzata Tomaszewska nie poszła w ślady rodziców. Tym się zajmuje

Małgorzata Tomaszewska jest owocem miłości sportowców - piłkarza Jana Tomaszewskiego i tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej. Z początku 37-latka także próbowała swoich sił w sporcie, podobnie jak matka trenowała bowiem tenisa stołowego. Ostatecznie jednak doszła do wniosku, że znacznie lepiej czuje się przed kamerami z mikrofonem w ręku i dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych.

Obecnie współpracuje ze stacją telewizyjną TVN, gdzie spełnia się w roli reporterki "Dzień Dobry TVN". Dołączyła ona do redakcji po tym, jak odeszła z Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła "Pytanie na śniadanie".

Małgorzata Tomaszewska Aliaksandr Valodzin East News

Małgorzata Tomaszewska AKPA

Jan Tomaszewski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News





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