Małgorzata Tomaszewska w lutym tego roku po raz drugi została mamą. Na świecie pojawiła się jej córeczka Laura. Do teraz nie do końca wiadomo jednak, kto jest ojcem małej, bowiem prezenterka skrzętnie pilnuje, by te informacje nie przedostały się do mediów. Zrodziło się przez to mnóstwo plotek, w tym te dotyczące rzekomego romansu córki słynnego piłkarza z kolegą z TVP. Sami zainteresowani wszystko zdementowali, ale temat ojca dziecka Tomaszewskiej nadal wraca do mediów jak bumerang. Ostatnio stało się to przy okazji wyjścia Małgorzaty na spacer z dzieckiem. Widok jej pociechy wywołał niemałe poruszenie. Oto szczegóły...