Małgorzata Tomaszewska przez lata była jedną z większych gwiazd TVP , gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland" , dzięki temu zyskała pokaźne grono fanów i udowodniła, że nie jest jedynie córką piłkarskiej legendy.

Tomaszewska ukrywa, kim jest ojciec jej drugiego dziecka

Półtora roku temu przyszło jej jednak pożegnać się z pracą na Woronicza , podobnie zresztą jak większości jej kolegów. Zwolnienie zbiegło się w czasie z narodzinami jej drugiego dziecka. Prezenterce przybyło sporo nowych zajęć, więc nie miała też czasu na to, by roztrząsać swoje nagłe zwolnienie na forum publicznym.

Podobną taktykę przyjęła zresztą także w kwestii ojca swej pociechy, którego do dzisiaj ukrywa przed światem. Doprowadziło to nawet do tego, że posądzano ją o romans z kolegą z "PnŚ", Aleksandrem Sikorą. Ten jednak zapewnił, że z Małgosią tylko się przyjaźnią.