Tomaszewska nie mogła w to uwierzyć. Tak dowiedziała się o zwolnieniu z TVP

Dziś Tomaszewska pracuje już dla stacji TVN. Wcześniej przez długi czas szukała sposobu na siebie - reklamowała różne produkty i sprawdzała, jak to jest prowadzić własną firmę. Telewizja wezwała ją jednak do siebie z powrotem. Teraz gwiazda bryluje w "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Tomaszewska straciła pracę w TVP

Po zmianie władzy w TVP doszło do znacznych przetasowań w obsadzie wielu programów. Pracę straciło wiele dotychczasowych gwiazd TVP w tym m.in. Małgorzata Tomaszewska, która w tamtym czasie była w zaawansowanej ciąży, z której później narodziła się jej córka, Laura.

Jak się okazało, sposób, w jaki o swoim zwolnieniu dowiedziała się Tomaszewska, był nie do przyjęcia. Gwiazda, nim jeszcze wprost powiedziano jej o tym, że rozstaje się ze stacją, dowiedziała się o tym z mediów. Opowiedziała o tym szerzej w podcaście "Call me mommy".

"Najpierw artykuły były. To było dla mnie dziwne, że nagle media o tym huczą, a ja nic nie wiem. Ja generalnie wiedziałam o tym, że w mediach próżno szukać kawusi wspólnej i słuchaj, bo nasze drogi się teraz rozejdą. Tak to się nie odbywa. Natomiast nie spodziewałam się, że zostanie to przekazane przez media" - zaczęła.

Małgorzata Tomaszewska opowiedziała o zwolnieniu z TVP

Zwolnienie odbyło się ostatecznie niedługo później. Jak opowiedziała Tomaszewska, ograniczyło się do telefonu, który trwał około minuty. Gwiazda powiedziała, że w tamtym czasie była jednak przede wszystkim skupiona na dziecku, a ponadto sama nie wie, czy chciałaby w tamtym czasie wrócić do pracy w TVP.

"Zdawałam sobie sprawę z tego, że atmosfera musi być tak kisząca, że jakbyś mnie zapytała wtedy, czy ja chcę wrócić, to bym powiedziała nie. Moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze" - wyjaśniła.

Małgorzata Tomaszewska Aliaksandr Valodzin East News

Małgorzata Tomaszewska Michal Wozniak East News

