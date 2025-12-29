Małgorzata Tomaszewska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich programów śniadaniowych. Dziennikarka i prezenterka przez lata była silnie związana z Telewizją Polską, a dziś realizuje się w nowej roli reporterskiej w TVN. Choć kamera towarzyszy jej na co dzień, prywatnie stara się zachować równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym, co konsekwentnie podkreśla w wywiadach.

Pochodzi ze sportowej rodziny - jej ojcem jest były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski, a mamą była tenisistka stołowa Katarzyna Calińska-Tomaszewska. Nic więc dziwnego, że od najmłodszych lat sport był jej bardzo bliski. Małgorzata początkowo sama próbowała swoich sił jako sportsmenka, jednak z czasem doszła do wniosku, że jej prawdziwą drogą jest dziennikarstwo. To właśnie w mediach znalazła przestrzeń, w której mogła połączyć pasję, ambicję i naturalną swobodę przed kamerą.

Małgorzata Tomaszewska z partnerem i dziećmi na nartach

Prezenterka od lat ceni sobie prywatność i rzadko chwali się rodzinnymi kadrami w mediach społecznościowych. Tym bardziej uwagę internautów przykuło to, że tym razem zrobiła wyjątek. Okazją okazał się rodzinny wyjazd, który miał dla niej szczególne znaczenie - był nie tylko formą odpoczynku, ale też chwilą wytchnienia po intensywnych miesiącach w życiu zawodowych.

Pod koniec roku Małgorzata Tomaszewska wybrała się na narty w szwajcarskie Alpy, a w mediach społecznościowych pochwaliła się zdjęciami z ukochanym partnerem oraz ich niespełna dwuletnią córką Laurą. To właśnie rodzinne zdjęcia z tego wyjazdu najbardziej poruszyły obserwatorów. Szczególne wzruszenie wywołał kadr przedstawiający mężczyznę uczącego dziewczynkę jazdy na nartach.

Do stycznia 2024 roku Tomaszewska była jedną z największych gwiazd TVP. Tuż przed narodzinami drugiego dziecka dowiedziała się o usunięciu jej z grafiku "Pytania na Śniadanie", co wywołało falę oburzenia w środowisku medialnym, także wśród prezenterów konkurencyjnych stacji. W odróżnieniu od wielu innych twarzy "dawnej" TVP, na powrót na ekrany musiała jednak poczekać. Dopiero od kilku miesięcy pojawia się jako reporterka "Dzień Dobry TVN". Końcówkę roku wykorzystała na urlop w górach, dzieląc się pięcioma kadrami w białym kombinezonie. Choć Robert unika pokazywania twarzy, tym razem został uchwycony z obu profili, a sama Laura - podobnie jak wcześniej - nie została zaprezentowana w pełnej krasie.

