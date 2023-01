Tomasz Wiktorowski Trenerem Roku. Iga Świątek w nowej roli

Trenerem Roku 2022 został Tomasz Wiktorowski. Nagrodę ogłaszał i wręczał mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski . Podopieczna Wiktorowskiego Iga Świątek została w ubiegłym roku numerem jeden w żeńskim tenisie na świecie, wygrała m.in. dwa turnieje Wielkoszlemowe - Roland Garros w Paryżu oraz US Open w Nowym Jorku .

Tomasz Wiktorowski nie mógł osobiście odebrać nagrody - przebywa aktualnie na antypodach, gdzie przygotowuje Igę Świątek do występu w wielkoszlemowym Australian Open . W jego imieniu zrobiła to menedżerka tenisistki Paula Wolecka. - Tomek zapisał się już na kartach światowego sportu, nie wątpię, że jeszcze wiele sukcesów w nim dopisze - powiedziała Wolecka.

Szkoleniowiec nagrał jednak specjalny film z podziękowaniami, który został odtworzony podczas Gali. Co ciekawe, tym razem po drugiej stronie "kamery" stała sama Iga Świątek. - Jest mi niezmiernie miło, że mogę do was dołączyć podczas tej wspaniałej gali. Ale w zawodowym światowym sporcie bez zgranego teamu niewiele można samemu osiągnąć. Dlatego są ze mną zawsze dwie wyjątkowe osoby - Daria Abramowicz i Maciej Ryszczuk - mówił Wiktorowski. - Wspólnie podróżujemy, wspólnie trenujemy i wspólnie cieszymy się z sukcesów. Dziękuję też mojej rodzinie za codzienne wsparcie - zakończył nagranie Trener Roku 2022.