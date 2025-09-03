Tomasz Wiktorowski poślubił prawdziwą piękność. Głośno o jej współpracy z rodziną Tuska

Pod koniec lipca media, a w szczególności te w Polsce rozpaliła wiadomość, iż do tenisa wraca Tomasz Wiktorowski. Po rozstaniu ze sztabem Igi Świątek miał on niemal roczną przerwę od trenowania, ale pozostawał ściśle związany ze sportem. Mogliśmy słyszeć go, chociażby w trakcie Roland Garros, którego komentował.

Znów głośno o Tomaszu Wiktorowskim. Z Osaką już osiąga sukcesy

Wiktorowski dołączył do sztabu Naomi Osaki. Z początku "na próbę", ale dość szybko stało się jasne, że współpraca zamieni się w pełnowymiarową. W końcu już przy pierwszej "próbie" doprowadził on 27-latkę do finału WTA Montreal, w którym jednak musiała uznać wyższość Victorii Mboko.

Osace świetnie idzie również w Nowym Jorku. Po zwycięstwie nad Coco Gauff dotarła już do ćwierćfinału US Open, w którym zmierzy się z Karoliną Muchovą. Siłą rzeczy nazwisko Wiktorowskiego znów zaczęło budzić silne emocje. Mało kto jednak wie, kim jest żona byłego trenera Igi Świątek.

Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu Warszawianki Polsat Sport Polsat Sport

Głośno było o żonie Tomasza Wiktorowskiego. Nawiązała współpracę z Katarzyną Tusk

Ślub z Joanną Tomasz Wiktorowski wziął we wrześniu 2016 roku. Na weselu bawiło się wiele znanych postaci, również ze świata sportu, na czele z Agnieszką Radwańską, którą także w przeszłości trenował.

Życie zawodowe Joanny Wiktorowskiej o dziwo nie jest jednak związane ze sportem. Poszła ona w stronę fotografii i mody. Współtworzy markę "MLE Collection", którą promuje swoją twarzą. Zdążyła sobie przez lata wypracować pozycję w świecie mody na tyle mocną, że nawiązała współpracę z rodziną Donalda Tuska, a konkretnie jego córką, Katarzyną.

Córka obecnego premiera RP jest uznaną blogerką, której profil na Instagramie śledzi 470 tysięcy użytkowników. W maju 2024 roku opublikowała ona na swoim profilu zdjęcie, a także nagranie razem z Joanną Wiktorowską.

Jak wynika z nagrania, panie nawiązały bliską współpracę i wspólnie od 2015 roku rozwijają markę "MLE Collection". "Słuchamy potrzeb kobiet i staramy się dopasować do ich zmieniającego się stylu życia" - słyszymy na nagraniu.

Rozwiń

Tomasz Wiktorowski wraz z żoną Joanną mocno dbają o swoją prywatność. Dość nieoczekiwanie w sierpniu 2025 roku gruchnęła jednak wieść o ich rozwodzie. Ani Tomasz, ani Joanna nie odnieśli się jednak publicznie do doniesień "Przeglądu Sportowego Onet".

Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP