Tomasz Oświeciński stanął przed sądem, w tle ponad pół miliona złotych. "Walczę o moje dobre imię"

" Zaufałem nieodpowiedniej osobie, a teraz ponoszę tego konsekwencje. Nie unikam odpowiedzialności, pójdę do sądu i udowodnię swoją niewinność oraz oczyszczę dobre imię" - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Sprawa ma dotyczyć lat 2018-2019 - wykryto nieprawidłowości dot. kwoty ok. 610 tys. zł . Skarb państwa utracił w związku z tym około 100 tys. zł.

Tomasz Oświeciński walczy o dobre imię

Tomasz Oświeciński oszukany? "Zaufałem"

Jak mówił aktor w rozmowie z "SE", zaufał nieodpowiedniej osobie, co miało wywołać lawinę problemów związanych z księgowością, które prześladują go do dziś. To jednak nie pierwszy raz, gdy celebryta znany przede wszystkim z filmów Patryka Vegi ma kłopoty z prawem.