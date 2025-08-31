Tomasz Iwan nie miał zamiaru tego ukrywać. "Wyzwań było wiele"

Już we wrześniu na antenę powraca kultowy program przygodowy w nowej odsłonie - "Afryka Express". Uczestnicy poprzedniej edycji mierzyli się z azjatyckimi realiami w "Azja Express", tym razem śmiałkowie wyruszyli w niezwykłą podróż przez Afrykę - konkretnie przez Kenię i Tanzanię. Nowa edycja to nie tylko zmiana kontynentu, ale także jeszcze większe wyzwania, jeszcze bardziej wymagające warunki i nowe emocje. Wśród uczestników znaleźli się Tomasz Iwan - były reprezentant Polski w piłce nożnej - oraz jego partnerka, Karolina Woźniak. Para nie ukrywa, że udział w programie był dla nich sprawdzianem nie tylko fizycznym, ale i emocjonalnym.

Choć Tomasz Iwan z natury jest twardym zawodnikiem, to przyznał w rozmowie z "Plotkiem", że udział w "Afryka Express" był "prawdziwym hardcorem". Mimo licznych trudności nie żałuje decyzji o udziale w show. Jak sam podkreślił, zdecydowałby się na to ponownie, ponieważ było to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. "Tych wyzwań było wiele..." - przyznał.

Karolina Woźniak z kolei nie ukrywała, że jednym z największych lęków, z jakimi musiała się zmierzyć, była jej silna arachnofobia. Ze względu na strach przed pająkami, para zabrała ze sobą specjalne moskitiery, które miały zapewnić im choć odrobinę komfortu podczas nocy spędzanych w afrykańskich warunkach.

Wyzwań nie brakowało również na innych płaszczyznach. Uczestnicy musieli mierzyć się z brakiem snu, zmęczeniem, głodem oraz koniecznością przemieszczania się na własną rękę - często licząc jedynie na uprzejmość napotkanych ludzi. Dla Karoliny dużym wyzwaniem okazała się także konieczność proszenia obcych osób o schronienie, i to w obecności kamer. "Było trochę wstydu, że wchodzimy z buciorami w czyjeś progi. To było niekomfortowe, ale z każdym kolejnym razem było łatwiej" - wspominała.

Tomasz Iwan, choć również odczuwał pewien dyskomfort, przyznał, że kontakt z lokalną społecznością był jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów programu. "Duża satysfakcja, kiedy udawało się, że ktoś nas zabiera do swojego samochodu, podwozi sto, dwieście kilometrów, czy otwiera nam drzwi do swojego domu, pokazuje swoją rodzinę. To są na pewno niezapomniane przeżycia" - mówił z entuzjazmem były piłkarz.

Dla Tomasza i Karoliny "Afryka Express" był czymś więcej niż tylko telewizyjną przygodą. Program stał się dla nich okazją do pogłębienia relacji i sprawdzenia się jako para w ekstremalnych warunkach. Wspólna walka z trudnościami, podejmowanie codziennych decyzji i wspieranie się nawzajem w kryzysowych sytuacjach pozwoliły im jeszcze bardziej zacieśnić więź. Choć nie wszystko było łatwe, oboje są zgodni - było warto.

