Tomasz Hajto w centrum zamieszania, nie krył irytacji. Nagranie hitem internetu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę, 4 października w Dębicy odbył się mecz charytatywny zorganizowany przez Kanał Sportowy. Wśród gości nie zabrakło znanych osób, a wśród nich Jakub Błaszczykowski czy Tomasz Hajto. Co ciekawe, drugi z wymienionych został delikatnie wyprowadzony z równowagi przez młodych fanów czekających na autograf. Zdecydował się na upomnienie, a wszystko zostało nagrane. Wideo szybko obiegło sieć i jest hitem internetu.

Tomasz Hajto
Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News

W sobotę w Dębicy odbył się mecz charytatywny zorganizowany przez Kanał Sportowy. W spotkaniu udział wzięło wiele gwiazd, a wśród nich znalazły się takie nazwiska, jak Jakub Błaszczykowski, Jacek Krzynówek, Marcin Wasilewski, Piotr Świerczewski, bracia Żewłakow czy Tomasz Hajto.

Transmisję z rywalizacji można było śledzić w internecie i nie dotyczyła tylko samego meczu. Poza wydarzeniami z boiska kamery uchwyciły także kulisy całego wydarzenia, rozmowy na ławce rezerwowych, czy dialogi między gwiazdami. Do tego także fragment, gdy zawodnicy rozdawali kibicom autografy i robili sobie z nimi zdjęcia.

    Hitem internetu stało się nagranie z udziałem wspomnianego już Hajty. Były reprezentant Polski rozdawał autografy nieco młodszym fanom. W pewnym momencie dzisiejszy ekspert i komentator piłkarski postanowił zwrócić się do nich z jasnym przekazem. Wszystko ze względu na sposób, w jaki młodzież odzywała się do niego. Często było to po nazwisku. Hajto w końcu nie wytrzymał i wypalił wprost.

    - Ja mam 53 lata, a Ty do mnie Hajto krzyczysz. Może panie Hajto? A jak już Tomek powiesz, to będzie okej - powiedział.

    Nagranie hitem internetu, tysiące wyświetleń

    Co ciekawe, wideo ma na tę chwilę blisko 600 tysięcy wyświetleń (stan na 5 października) na samej platformie X.

    Tomasz Hajto to były piłkarz. W trakcie swojej kariery zaliczył aż 61 występów w reprezentacji Polski. Z kadrą wziął udział w mistrzostwach świata w 2002 roku, które odbywały się w Korei Południowej i Japonii.

    Do tego zanotował 201 spotkań na boiskach niemieckiej Bundesligi, a w barwach Schalke 04 dwukrotnie zwyciężył Puchar Niemiec.

    Czy Legia zlekceważyła rywala w Lidze Konferencji? Boniek mówi wprost!. WIDEOPolsat Sport

