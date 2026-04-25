Tomasz Fornal zdecydował i ogłosił. Padły słowa o Polakach
Tomasz Fornal wciąż jeszcze jest w Turcji i razem ze swoim zespołem zakończy sezon zmaganiami w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Później, jak zapowiadał, powróci do Polski i jego przygoda z zagraniczną siatkówką póki co będzie uznana za zakończoną. Ostatnio siatkarz postanowił też włączyć się w akcję zbiórki pieniędzy na fundację Cancer Fighters. Zapowiedział już, co zrobi ze swojej strony. Padły też słowa o Polakach.
Fornal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najaktywniejszych w mediach społecznościowych polskich siatkarzy i sportowców. Tym razem postanowił zareagować na to, co dzieje się w jego ojczyźnie - przyjmujący wciąż przebywa w Turcji, gdzie gra dla Ziraatu Bankasi Ankara. Po tym sezonie ma jednak powrócić do Polski.
Tomasz Fornal dołączył do zbiórki
Zbiórka na fundację Cancer Fighters trwa i dołączają do niej kolejni znani i lubiani. Streamerzy łączyli się m.in. z Robertem Lewandowskim i Jakubem Błaszczykowskim, a na żywo pojawił się choćby dziennikarz sportowy Michał Pol, który dał ogolić sobie głowę dla wyższego celu.
Na liczniku zbiórki organizowanej przez Łatwoganga wybiło już 40 milionów. Ten się jednak nie zatrzymuje, a do akcji dołączają kolejne gwiazdy. Akcja ma trwać przez dziewięć dni. Sprawie przyjrzał się też Tomasz Fornal, który ostatecznie postanowił dodać do całego wydarzenia swoje trzy grosze. Jak przyznał, pieniądze wpłaci we wrześniu i tym samym przypomni o tym, że sama zbiórka to dziewięć dni, ale pomagać trzeba przez cały rok.
Tomasz Fornal powiedział to o Polakach
Fornal zapowiedział też, że ma zamiar specjalnie przystroić się na nadchodzące mistrzostwa Europy. Na bokach jego głowy pojawią się kolorowe symboliczne litery, które będą miały przypominać o akcji. Przekazał też Łatwogangowi swoją koszulkę reprezentacyjną na aukcję.
"Niestety, nie mogę zjawić się osobiście na streamie, ale pięknie się to obserwuje, pięknie się to ogląda. Naprawdę to jak my, jako społeczeństwo polskie, potrafimy się zjednoczyć w takiej sytuacji, jest piękne i naprawdę cieplutko się robi na serduszku" - wspomniał Tomasz Fornal, po raz kolejny doceniając Polaków za ich mobilizację w podobnych sytuacjach i pokazywanie serca.