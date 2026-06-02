Tomasz Fornal zapytany wprost o wybrankę. Odpowiedź mogła zaskoczyć wielu

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal niedawno wrócił do Polski i postanowił w międzyczasie wziąć udział w kilku akcjach i poudzielać się w sieci. Na zgrupowanie wrócić ma dopiero 14 czerwca, więc zostało mu jeszcze trochę czasu na wypoczynek i inne aktywności. W tym czasie udzielił wywiadu Kanałowi Sportowemu. W pewnym momencie padło pytanie o jego wybrankę. Postanowił opowiedzieć o tym, jak idą mu poszukiwania damy serca.

Tomasz Fornal w zielonym stroju z polską flagą i logo sponsorów, rozmawia z kolegą z drużyny na boisku.
Tomasz FornalVolleyball Worldmateriały prasowe

W ostatnim roku Fornal nie był już z nikim związany. Wcześniej zakończył relację z influencerką i właścicielką salonów fryzjerskich Sylwią Gaczorek. Od tego czasu siatkarz dość oględnie wypowiada się na temat kolejnej osoby, z którą miałby się związać. Na horyzoncie póki co nie widać nikogo, kto mógłby zająć to miejsce.

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Tomasz Fornal szczerze o wybrance

Fornal wielokrotnie wspominał, że marzy mu się rodzina z dziećmi, ale jednocześnie w ostatnim czasie nie podejmował kroków, by te marzenia spełniać. Przyjmujący od pewnego czasu nie jest już w związku i zrezygnował też z aktywnych poszukiwań miłości swojego życia. Kiedy zapytano go na Kanale Sportowym wprost o to, czy aktualnie szuka sobie kogoś do pary, jego odpowiedź mogła niektórych zaskoczyć.

"Ja nie szukam nikogo na siłę. Jeżeli trafi się taka wybranka życiowa w moim życiu, gdzieś ją poznam, pójdę się przejść na spacer. Może między kuchnią, a sypialnią jak będę szedł do lodówki pomiędzy grami w League Of Legends będzie ciężko ją spotkać, ale może pojadę do jakiegoś sklepu, spotkam przy kasie i stwierdzę, że to będzie moja żona, to może będę miał na tyle odwagi, żeby podejść" - wyjaśniał.

Tomasz Fornal zwiąże się z kimś po powrocie do Polski?

Wyjazd do Turcji był dla Fornala pewnego rodzaju eksperymentem i próbą wyrwania się ze strefy komfortu. Po siedmiu miesiącach w Ankarze zawodnik z chęcią powrócił jednak do Polski - zauważył, że brakuje mu spotkań z przyjaciółmi i rodziną.

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Możliwe, że właśnie w Polsce uda mu się znaleźć nową partnerkę. Póki co wydaje się jednak, że nie jest na tym skupiony. Na pytanie swojego taty o to, kiedy będzie miał dzieci, zrzucił to na swojego starszego brata. To pokazuje, że w najbliższym czasie raczej będzie myślał o rozwoju kariery, a nie związku.

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