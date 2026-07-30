Tomasz Fornal wytatuował sobie to dla rodziców i brata. Szczególny znak

Jednym z niezmiennych elementów w reprezentacji Polski siatkarzy jest kadra, w której nie brakuje utalentowanych zawodników, którzy przy okazji mogą pochwalić się ogromną charyzmą. Do tej grupy zaliczyć trzeba oczywiście Tomasza Fornala, który niejednokrotnie udowodnił już, że jest jednym z liderów kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia i potrafi nie tylko poderwać kolegów do dalszej walki, ale także zadbać o świetną atmosferę w drużynie.

Nowy zawodnik Aluronu CMC Warty Zawiercie, który wraca do PlusLigi po sezonie spędzonym w lidze tureckiej, wyróżnia się także pod względem wizualnym, bowiem na jego ciele od lat pojawiają się kolejne tatuaże, które mają oczywiście wielkie znaczenie do siatkarza.

Oprócz m.in. elementów związanych z Krakowem, rodzinnym miastem Fornala, a także kozą (nawiązaniem do słowa GOAT - jako najlepszego w swojej dziedzinie), gwiazdor reprezentacji Polski ma wzór, który wykonał z myślą o swojej rodzinie. I jest to pierwszy tatuaż, który pojawił się na jego ciele.

- Miałem wtedy ok. 20 lat i zrobiłem drzewo rodzinne... Litery mamy, taty i mojego brata, że rodzinnie to obrałem - dla Was, a potem już ruszyło - tlumaczył z uśmiechem siatkarz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na "Kanale Zero" dodając, że nie bał się reakcji ojca na pierwszy tatuaż.

Co więcej, pomimo faktu, że na ciele siatkarza pojawiło się już wiele wzorów, jego rodzice dalej nie są zawodoleni z faktu takiego zdobienia sobie ciała przez syna.

- Mama nie jest szczęśliwa, tata też nie jest szczęśliwy z tego powodu, że robię sobie tatuaże, ale sprawia mi to przyjemność i lubie je, więc to jest moje życie - dodał.

Gwiazdor "Biało-czerwonych" wykonuje kolejne mniejsze projekty przede wszystkim na swojej lewej ręce i jak sam przyznał w rozmowie ze Stanowskim z jesieni poprzedniego roku, nie ma ulubionego tatuażu, jednak wszystkie są dla niego ważne.

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Fornal Aliaksandr Valodzin/East News East News





Nikola Grbić: Ukraina nie jest na poziomie Włoch, USA czy Japonii, ale nie możemy jej nie doceniać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport