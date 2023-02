Tomasz Fornal udzielił odpowiedzi, na którą czekały fanki. Mówi o partnerce. "Między kuchnią a salonem to ciężko w mieszkaniu znaleźć"

W jednej z ostatnich rozmów przed kamerami Tomasz Fornal otworzył się na pytania o życie osobiste. Powiedział, jak to jest grać ze świadomością, że cieszy się tak dużą popularnością wśród siatkarskich fanek. Rozwiał też wszelkie wątpliwości dotyczące partnerki. Okazuje się, że wciąż jest do wzięcia. Czy szuka dziewczyny? "Między kuchnią a salonem to ciężko w mieszkaniu znaleźć, nie?" - stwierdził.