Tomasz Fornal szczery do bólu. "Chłopaki do teraz nie mogą spać po nocach"

"Biało-Czerwoni" zrobili kolejny krok w kierunku igrzysk olimpijskich, bowiem bez większych problemów rozprawili się z reprezentacją Meksyku 3:0 (25:21, 25:19, 25:14). Było to ich czwarte zwycięstwo w turnieju w Chinach. Nie da się ukryć, że ilość meczów powoli daje podopiecznym Nikoli Gbicia się we znaki. Okazuje się, że niektórzy muszą mierzyć się z dodatkowym problemem. Tomasz Fornal opowiedział, jak wygląda sytuacja w kadrze. Jego słowa dają do myślenia.