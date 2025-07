Kłos chciał zapewnić swoim podopiecznym również możliwość nie zawsze bezpośredniego, ale spotkania z gwiazdami siatkówki. Postanowił na kamerce przez telefon połączyć się z Tomaszem Fornalem i Jakubem Kochanowskim. Dał im znać, że będzie na stołówce chodził od stolika do stolika, by dać szansę jak największej liczbie uczestników na przywitanie się z ich idolami. W pewnym momencie na horyzoncie pojawił się chłopiec będący młodszą wersją Tomasza Fornala. Siatkarz spojrzał na włosy i od razu to powiedział.