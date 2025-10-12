Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Fornal się nie wahał. Mocne słowa o pewnym typie sportowców, nie miał litości

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal był gościem podcastu dra Michała Wrzoska "Rezultaty", w którym opowiadał przede wszystkim, co doprowadziło go do miejsca, w którym znajduje się obecnie. W pewnym momencie siatkarz zaczął opowiadać o jednym typie sportowców - nie miał dla nich litości. Wyraźnie wylistował ich przewiny, a później wyjaśnił, jaki czeka ich los.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe

Fornal w ciągu swojej kariery pokazywał, jakim chce być sportowcem i do jakiego ideału dąży - przede wszystkim dba o zdrowie i formę, a siatkówka jest jego priorytetem. Dzięki temu myśleniu udało mu się uniknąć losu wielu zawodników różnych dyscyplin, którzy inaczej ułożyli sobie wartości.

Tomasz Fornal ostro o pewnym typie sportowców

Wśród polskich siatkarzy nie pojawia się zbyt wiele afer związanych z alkoholem czy skupieniem na imprezach zamiast na sporcie. W ostatnim czasie Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal jasno stwierdzali, że reklamowanie alkoholu przez sportowca jest zachowaniem nieetycznym i sami, póki aktywnie grają, nie będą tego robić, a zamiast tego promować zdrowy styl życia.

Tomasz Fornal - najlepsze akcje w meczu Polska - Rumunia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

W rozmowie z Michałem Wrzoskiem, znanym influencerem związanym z dietetyką i żywieniem, Fornal w pewnym momencie opowiedział o tym, co sądzi o sportowcach, którzy w młodych latach korzystają ze swojego talentu, ale zamiast ciężko pracować, wolą zająć się kwestiami dalekimi od budowania sportowej formy.

Tomasz Fornal: Nie dziw się, jak nie będziesz mógł znaleźć klubu

"Każdy sportowiec prowadzi swoją karierę i od niego zależy, jak on tę karierę poprowadzi. Jeżeli on woli przez... 3-4 lata swojej kariery, powiedzmy, początkowych lat imprezować, bawić się tu, imprezki tu, gdzieś loty, itd., kasynka, spoko, jakby to jest twoje życie, rób z nim co chcesz. Ale nie dziw się jak w wieku 25-26 lat nie będziesz mógł znaleźć klubu i nikt cię nie będzie chciał, bo nie będzie miał jakby miejsca, bo przehulasz sobie i przeimprezujesz" - wyjaśniał Tomasz Fornal.

Polski siatkarz sam pokazał, że często korzysta z życia, chodzi na wywiady i pokazuje się na różnego rodzaju imprezach. Podkreślał jednak zawsze, że sport i rozwój w nim, chęć bycia najlepszym, są jego priorytetami.

Zobacz również:

Tomasz Fornal
Siatkówka

Niespodziewana decyzja Tomasza Fornala. Znienacka zmienił dyscyplinę, klamka zapadła

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe
Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja