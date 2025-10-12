Tomasz Fornal się nie wahał. Mocne słowa o pewnym typie sportowców, nie miał litości

Fornal w ciągu swojej kariery pokazywał, jakim chce być sportowcem i do jakiego ideału dąży - przede wszystkim dba o zdrowie i formę, a siatkówka jest jego priorytetem. Dzięki temu myśleniu udało mu się uniknąć losu wielu zawodników różnych dyscyplin, którzy inaczej ułożyli sobie wartości.

Tomasz Fornal ostro o pewnym typie sportowców

Wśród polskich siatkarzy nie pojawia się zbyt wiele afer związanych z alkoholem czy skupieniem na imprezach zamiast na sporcie. W ostatnim czasie Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal jasno stwierdzali, że reklamowanie alkoholu przez sportowca jest zachowaniem nieetycznym i sami, póki aktywnie grają, nie będą tego robić, a zamiast tego promować zdrowy styl życia.

W rozmowie z Michałem Wrzoskiem, znanym influencerem związanym z dietetyką i żywieniem, Fornal w pewnym momencie opowiedział o tym, co sądzi o sportowcach, którzy w młodych latach korzystają ze swojego talentu, ale zamiast ciężko pracować, wolą zająć się kwestiami dalekimi od budowania sportowej formy.

Tomasz Fornal: Nie dziw się, jak nie będziesz mógł znaleźć klubu

"Każdy sportowiec prowadzi swoją karierę i od niego zależy, jak on tę karierę poprowadzi. Jeżeli on woli przez... 3-4 lata swojej kariery, powiedzmy, początkowych lat imprezować, bawić się tu, imprezki tu, gdzieś loty, itd., kasynka, spoko, jakby to jest twoje życie, rób z nim co chcesz. Ale nie dziw się jak w wieku 25-26 lat nie będziesz mógł znaleźć klubu i nikt cię nie będzie chciał, bo nie będzie miał jakby miejsca, bo przehulasz sobie i przeimprezujesz" - wyjaśniał Tomasz Fornal.

Polski siatkarz sam pokazał, że często korzysta z życia, chodzi na wywiady i pokazuje się na różnego rodzaju imprezach. Podkreślał jednak zawsze, że sport i rozwój w nim, chęć bycia najlepszym, są jego priorytetami.

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe