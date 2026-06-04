Tomasz Fornal powiedział to o Polsce i taki atak. Kibice nie mieli litości

Już 14 czerwca razem z Jakubem Kochanowskim i Kamilem Semeniukiem Fornal zamelduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wiadomo już, że od Ligi Narodów w Chicago w grze pojawi się najsilniejszy skład polskich siatkarzy. To przygotowania przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy.

Tomasz Fornal musiał wybierać

Fornal w trakcie swojego pobytu w Turcji nagrywał vloga, w którym opowiadał o swoim życiu w Ankarze. Na początku narzekał na to, jak Turcy jeżdżą po drogach, potem często wspominał, że brakuje mu polskiego jedzenia. Po powrocie do Polski otwarcie mówił, że w ojczyźnie czuje się o wiele lepiej, bo to właśnie tu ma swoich bliskich.

Ostatnio w rozmowie z Kanałem Sportowym wrócił temat polskiej kuchni. Zapytano Fornala o to, czy bardziej smakuje mu rodzime jedzenie, czy tureckie. "To jest oczywistość. Schabowy, ziemniaczki, żurek, pomidorowa, rosół i wszystkie polskie dania są zdecydowanie lepsze od kebaba" - powiedział siatkarz. Nie przewidział, że zostanie znów zaatakowany przez tureckich kibiców.

Tomasz Fornal w ogniu krytyki

"Skarżyłeś się na wszystko, została nam tylko kultura kulinarna, prawda? Mimo że jesteś taki dobry, z powodu twojego niezadowolenia nigdy nie będziemy cię dobrze wspominać. Zamiast postrzegać rzeczy jako doświadczenie, to nie, nie podobało mi się, nie, było źle. Proszę, nie wyjeżdżaj ze swojego kraju do żadnego innego miejsca", "Porównywanie tureckiej kuchni, która bezapelacyjnie jest wśród trzech najlepszych na świecie, z sznyclem, czyli żarciem dla nastolatków, to ile stopni idiotyzmu, no weź" - można było m.in. wyczytać z komentarzy tureckich fanów.

Polacy w sekcji komentarzy mieli za to używanie. Wielu śmiało się z tego, co pisali Turcy i doceniało odpowiedź samego Fornala, inni zaś byli zdziwieni jego wyborem i twierdzili, że kebaby są naprawdę smaczne. Zdaje się, że trudno będzie rozsądzić ten spór.

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Tomasz Fornal w barwach reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk AFP

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News





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