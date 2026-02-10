Tomasz Fornal potrzebował pilnej pomocy. Nagły zwrot ws. polskiego siatkarza

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal ostatnie miesiące spędza w Turcji ze względu na swój kontrakt z Ziraatem Bankasi Ankara. Mieszkający w stolicy kraju siatkarz wielokrotnie opowiadał we vlogach o tym, jak czuje się w obcym kraju i mówił o swoich przygodach i przeżyciach. Jak się okazało, nie wszystkie były pozytywne. Był moment, w którym potrzebował pilnej pomocy, ale, na szczęście, ją otrzymał.

Mężczyzna z brodą i kolorowymi włosami, z fragmentem włosów pofarbowanych na czerwono, ubrany w ciemną koszulkę i srebrny łańcuch, odpowiada na pytania podczas wywiadu, drugi mężczyzna skierowuje w jego stronę smartfon zapewne nagrywając odpowiedzi. W ...
Tomasz FornalTOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl

Fornal kontynuuje swoją serię vlogów. Początkowo zapowiadał, że będzie ich pewnie około ośmiu i że nie będzie chciało mu się tego wszystkiego nagrywać. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i siatkarz wkręcił się w nowe hobby.

Awantura w hicie PlusLigi. Trener wpadł w furię, olbrzymie emocje pod siatką

Tomasz Fornal polubił kręcenie vlogów

Już po przyjeździe do Turcji Tomasz Fornal nie spodziewał się, że kręcenie vlogów tak bardzo przypadnie mu do gustu. Sądził, że zabawa nie potrwa zbyt długo ze względu na inne obowiązki i zainteresowania. Okazało się ostatecznie, że siatkarz bardzo dobrze odnalazł się w tworzeniu filmowego pamiętnika i że ta forma zostanie z nim zapewne na nieco dłużej.

Ostatnio siatkarz nagrał swój jedenasty już vlog, w którym pokazał wizytę swojego przyjaciela i wyjaśnił, że niebawem będzie gościł u siebie rodziców. Podsumował w ten sposób wydarzenia z końcówki stycznia. Opisał również nieciekawe zdarzenie, które miało miejsce z jego samochodem w roli głównej.

Tomasz Fornal potrzebował pilnej pomocy

Na samym początku vloga Fornal w rozmowie ze swoim przyjacielem, Ernestem, opowiedział o tym, co spotkało go w trakcie drogi na trening. Okazało się, że miał niemałe problemy z samochodem i bał się, że nie dojedzie, a także że naprawa może potrwać - tymczasem auto jest jego głównym środkiem transportu.

Siatkarz wyjechał z Polski, następnie wywołał skandal. A teraz taka wiadomość

"Wyjechałem raz na trening moim Fiatem klubowym, no i wyjeżdżam, wyjeżdżam, wyjechałem z 50 metrów od mojego bloku i nagle jest tutututututu (...) No i co, zatrzymałem się na środku ulicy w Turcji, dzwonię do klubu, mówię: słuchajcie, jest problem, stoi mi samochód, nie mogę się ruszyć, nie mogę zapalić. Zabrali, przyjechali, auto było sprawne i nie wiem, czy tylko ustawienia i kontrolki, czy faktycznie zostało naprawione" - tłumaczył Fornal. Dodał, że skoro przez kolejne trzy tygodnie nie było żadnego problemu, to chyba wszystko zostało naprawione.

Zobacz również:

Tomasz Fornal przyznał się swojemu tacie, ile wydał na nowe hobby
Sportowe życie

Tyle pieniędzy wydał Tomasz Fornal na nową pasję. O wszystkim powiedział tacie. Jednoznaczna reakcja

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
Tomasz FornalVolleyball Worldmateriały prasowe
Siatkarz w czerwonym stroju wyraża silne emocje podczas meczu, jego twarz jest wyraźnie widoczna, w tle pozostali zawodnicy i siatka.
Tomasz Fornal podczas towarzyskiego meczu z IranemArtur Szczepanski/REPORTEREast News
Asy serwisowe w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja