Tomasz Fornal potrzebował pilnej pomocy. Nagły zwrot ws. polskiego siatkarza

Fornal kontynuuje swoją serię vlogów. Początkowo zapowiadał, że będzie ich pewnie około ośmiu i że nie będzie chciało mu się tego wszystkiego nagrywać. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i siatkarz wkręcił się w nowe hobby.

Tomasz Fornal polubił kręcenie vlogów

Już po przyjeździe do Turcji Tomasz Fornal nie spodziewał się, że kręcenie vlogów tak bardzo przypadnie mu do gustu. Sądził, że zabawa nie potrwa zbyt długo ze względu na inne obowiązki i zainteresowania. Okazało się ostatecznie, że siatkarz bardzo dobrze odnalazł się w tworzeniu filmowego pamiętnika i że ta forma zostanie z nim zapewne na nieco dłużej.

Ostatnio siatkarz nagrał swój jedenasty już vlog, w którym pokazał wizytę swojego przyjaciela i wyjaśnił, że niebawem będzie gościł u siebie rodziców. Podsumował w ten sposób wydarzenia z końcówki stycznia. Opisał również nieciekawe zdarzenie, które miało miejsce z jego samochodem w roli głównej.

Tomasz Fornal potrzebował pilnej pomocy

Na samym początku vloga Fornal w rozmowie ze swoim przyjacielem, Ernestem, opowiedział o tym, co spotkało go w trakcie drogi na trening. Okazało się, że miał niemałe problemy z samochodem i bał się, że nie dojedzie, a także że naprawa może potrwać - tymczasem auto jest jego głównym środkiem transportu.

"Wyjechałem raz na trening moim Fiatem klubowym, no i wyjeżdżam, wyjeżdżam, wyjechałem z 50 metrów od mojego bloku i nagle jest tutututututu (...) No i co, zatrzymałem się na środku ulicy w Turcji, dzwonię do klubu, mówię: słuchajcie, jest problem, stoi mi samochód, nie mogę się ruszyć, nie mogę zapalić. Zabrali, przyjechali, auto było sprawne i nie wiem, czy tylko ustawienia i kontrolki, czy faktycznie zostało naprawione" - tłumaczył Fornal. Dodał, że skoro przez kolejne trzy tygodnie nie było żadnego problemu, to chyba wszystko zostało naprawione.

