Emocji po meczu ZAKSA Kędzierzyn Koźle z Jastrzębskim Węglem nie zabrakło. Spotkanie zakończyło się po 5 setach wynikiem 3:2 dla drużyny z Jastrzębia- Zdroju. Czołowy zawodnik zwycięskiej ekipy, Tomasz Fornal, po rozegranym spotkaniu podszedł do grupy fanek, które entuzjastycznie go przywitały. W pewnym momencie doszło do niespodziewanej sytuacji, w której telefon spadł z dużej wysokości. Na szczęście w porę złapał go sam siatkarz.