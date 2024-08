Reprezentanci Polski w piłce siatkowej z pewnością na długo zapamiętają swój udział w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po wielu latach starań członkowie "Gangu Łysego" zdołali bowiem przełamać tak zwaną "klątwę ćwierćfinału" i awansowali aż do ścisłego finału, w którym jednak przegrali z Amerykanami. Mimo pecha z walce o złoty medal, panowie do ojczyzny wrócili jednak jako wicemistrzowie olimpijscy. Co więcej, krążek na tej imprezie wywalczyli po raz pierwszy od... 48 lat. W 1976 roku w Montrealu “Biało-Czerwoni" pokonali bowiem w finale reprezentację ZSRR.

Reklama