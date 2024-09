Tomasz Fornal to dziś jeden z najbardziej znanych siatkarzy w Polsce. Z pewnością zakończone niedawno Igrzyska Olimpijskie w Paryżu mocno się do tego przyczyniły.

Tomasz Fornal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek spędzają ze sobą każdą wolną chwilę

Strój Fornala u prezydenta Krakowa wywołał poruszenie

Tomek do prezydenta z oficjalną wizytą udał się bowiem w dżinsach i podkoszulku, choć akurat sam t-shirt z logo słynnego domu mody kosztuje kilka tysięcy złotych. To zresztą wpływ jego ukochanej, która interesuje się modą i kocha drogie marki.

"Jak można na takie spotkanie założyć tak obciachową koszulkę", "Gość się trochę słabo wyszykował…", "To jest Urząd i jaki by nie był, powinien ubrać się godnie, ale może i dobrze, bo mógł wparować w krótkich portkach i japonkach" - pisali oburzeni ludzie w mediach społecznościowych.

Głosów, że mógł przynajmniej założyć zwykłą koszulę lub marynarkę, by wyglądać nieco stosowniej do okazji i wyrazić szacunek do gospodarza, było zdecydowanie więcej.

"Wywołał dyskusję wśród osób nie mających nic innego do robienia", "Przecież to nie jego praca, żeby dresscodu przestrzegać", "Nie lubi garniturów i tyle, ma zakładać coś, w czym może źle się czuje, bo idzie do burmistrza, poza tym jest gorąco, mógł założyć koszulkę na ramiączkach hahaha", "Ubrał co miał najlepsze, ta koszulka kosztuje więcej niż ten garnitur" - pisali inni.