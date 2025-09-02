Tomasz Fornal nagle zaczął się rozbierać. Tak siatkarz świętował w Krakowie

Polacy nie byli najlepszą drużyną podczas memoriału, ale Tomasz Fornal pokazywał się z dobrej strony. Potem koledzy, sponsorzy i kibice postanowili zorganizować mu pewną niespodziankę. Przyjmujący zdecydował się na niezwykle miły gest i oddał sponsorski prezent w postaci 21 tys. zł na ubrania z 4F dla domów dziecka.

Tomasz Fornal obchodził 28. urodziny

31 sierpnia Tomasz Fornal obchodził swoje 28. urodziny. Kadrowicz spędził je przede wszystkim na boisku, ale jak się później okazało, przyszedł też czas na świętowanie "w terenie". Turniej odbywał się w Krakowie i tam też był czas na to, by nieco się zabawić.

Fornal wrzucił zdjęcie, na którym pojawił się w niemal całkowitym negliżu. Zdaje się, że właśnie przebierał się między dwoma samochodami. To jednak ciekawy dobór fotografii w ramach podziękowania za urodziny.

Tomasz Fornal podziękował kolegom i kibicom

"B-Day boy! Dzięki za to, że jesteście. Doceniam każde z życzeń jakie od Was dostałem niezależnie czy na żywo czy tutaj. Dziękuję również za każdy prezent który wczoraj wręczyliście mi na hali. You are the best!" - napisał szczęśliwy solenizant.

W komentarzach odezwać się postanowił Jakub Kochanowski. "To moje majty jak coś" - postanowił przyznać się środkowy reprezentacji Polski. Widać, że impreza w Krakowie rządziła się swoimi prawami.

Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub Kochanowski

Tomasz Fornal