Tomasz Fornal na celowniku polskiej gwiazdy. Wszystko przez Łukasza Kadziewicza

Fornal na początku 2025 roku rozstał się ze starszą od niego Sylwią Gaczorek, influencerką i właścicielką salonów fryzjerskich. Początkowo twierdzili, że ich związek jest pełen harmonii i starali się wygospodarować dla siebie czas. Gaczorek pojechała nawet na paryskie igrzyska i świętowała z ówczesnym ukochanym zdobycie srebrnego medalu. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a rozstanie przebiegło po cichu.

Tomasz Fornal nie chce związku? Jasne stwierdzenie

Sportowa kariera i związek? Dla niektórych to bułka z masłem, a dla innych trudne do pogodzenia sprawy. Tomasz Fornal najpierw długo ukrywał swoją relację z Sylwią Gaczorek przed światem, a potem postanowił bardzo po cichu się z nią rozstać. W mediach pojawiały się spekulacje dotyczące tego, czy wciąż ze sobą są na podstawie ich profili na Instagramie.

Ostatecznie Fornal przyznał się do wszystkiego w wywiadzie dla Żurnalisty. Wyjaśnił wtedy również, czy ma zamiar szukać nowej miłości. Okazało się, że to raczej szybko nie nastąpi przez wzgląd na to, jakie życie w tej chwili mu odpowiada.

Lubię samotność. Lubię posiedzieć w łóżku, obejrzeć serial albo pograć na komputerze. Lubię czuć swobodę. Uważam, że mimo wszystko, kiedy jesteś w związku, to musisz w 100% się zaangażować, poświęcić, co jest ciężkie w moim zawodzie. Jak mam jeden czy dwa dni wolne, to wolę odpocząć

Julia Wieniawa zaczęła wypytywać o Fornala

Póki co Tomasz Fornal w ogóle nie zajmuje sobie głowy kwestią związków. Polski przyjmujący w Turcji skupił się na grze, ale również na tym, by doświadczyć mocniej życia za granicami Polski i samodzielności. Zdaje się jednak, że co jakiś czas romantyczne tematy wracają. Tym razem po rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem przyjmującym zainteresowała się Julia Wieniawa.

Kadziewicz podczas Gali Mistrzów Sportu spytał Wieniawę, która wystąpiła na niej jako wokalistka, czy zna innych piłkarzy niż Robert Lewandowski. Odpowiedziała, że owszem i wymieniła Wojciecha Szczęsnego. "Wow! Brawo! To nie jest tak źle, a jeżeli mówimy o siatkarzach. Mamy jednego takiego farbowanego, niegrzecznego. No i jeszcze małolat. Tomek Fornal" - zareagował Kadziewicz.

Wieniawa wyraźnie się zainteresowała i pytała, czy są w podobnym wieku i nagle wyrzuciła z siebie: "A jest wolny?". To stwierdzenie wyraźnie rozbawiło Kadziewicza, który postanowił zwrócić się do przebywającego obecnie w Turcji siatkarza. "Tomek, jak coś z tego wyjdzie, to pamiętaj: starszy wujek Łukasz Kadziewicz to ogarnął. Dobra, śmieszkujemy!" - zakończył temat prowadzący. Zdaje się jednak, że po powrocie do Polski na stałe Fornala mogą czekać ciekawe matrymonialne przygody.

