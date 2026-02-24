Tomasz Fornal jest członkiem sportowej rodziny. Mama opowiedziała o swojej karierze

Tomasz Fornal w tym sezonie gra dla Ziraatu Bankasi Ankara. W Turcji nie jest jednak sam - bardzo często przyjeżdżają do niego goście z Polski, w tym jego rodzice. Marek Fornal i Dorota Fornal postanowili ponownie odwiedzić syna. Przy okazji uchylili rąbek tajemnicy dotyczący przeszłości. Nie od dziś wiadomo, że przyjmujący pochodzi ze sportowej rodziny. Teraz na ten temat otworzyła się jego mama.

Dorota Fornal przede wszystkim znana jest jako nauczycielka wychowania fizycznego w jednej z krakowskich szkół. Nim jednak została pedagożką, próbowała swoich sił w zawodowym sporcie. Jak sama przyznała, część genów syn odziedziczył po tacie, ale w niektórych jego sportowych ruchach widać jej przeszłość.

Tomasz Fornal ponownie zaprosił rodziców do Turcji

Tomasz Fornal przedłużył żywot swojego vloga - na jego kanale pojawiają się kolejne odcinki, w których pokazuje swoje przygody w Turcji. W najnowszej odsłonie pochwalił się drugą wizytą swoich rodziców w jego mieszkaniu. Tym razem większość nagrywania wziął na siebie tata przyjmującego reprezentacji Polski.

Przede wszystkim można było zobaczyć w odcinku wyprawę z rodzicami do galerii handlowej, urywki z meczu Ziraatu Bankasi Ankara, w którym wziął udział wyleczony przez mamę po infekcji Tomasz Fornal, a także wspólne gotowanie. Na samym początku odcinka Marek Fornal postanowił jednak zaskoczyć. Zrobił wideo ze swojej wyprawy na siłownię, która znajduje się w budynku, w którym mieszka ich syn. W pewnym momencie obiektyw aparatu padł na jego żonę, która trenowała na bieżni. 

Dorota Fornal opowiedziała o sportowej karierze

Dorota Fornal starała się jeszcze mówić w trakcie biegu na bieżni, ale była już wyraźnie zmęczona. Nauczycielka stara się utrzymywać w dobrej formie, ale, jak sama przyznała, dawno nie biegała na bieżni, za to często i chętnie trenuje tabatę, czyli bardzo intensywny trening interwałowy, który trwa ledwie kilka minut.

Nim została nauczycielką, mama polskiego siatkarza starała się spróbować swoich sił w zawodowym sporcie. Otworzyła się podczas krótkiej rozmowy z mężem. "Ja przecież byłam czołową krakowską lekkoatletką i biegałam sprinty" - zaznaczyła. Później stwierdziła, że o ile widać w jej synu mocne siatkarskie geny ze strony ojca, to nabiegi na pipe'a i szybkie reakcje biegowe ma już po mamie.

