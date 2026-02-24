Tomasz Fornal jest członkiem sportowej rodziny. Mama opowiedziała o swojej karierze

Dorota Fornal przede wszystkim znana jest jako nauczycielka wychowania fizycznego w jednej z krakowskich szkół. Nim jednak została pedagożką, próbowała swoich sił w zawodowym sporcie. Jak sama przyznała, część genów syn odziedziczył po tacie, ale w niektórych jego sportowych ruchach widać jej przeszłość.

Tomasz Fornal ponownie zaprosił rodziców do Turcji

Tomasz Fornal przedłużył żywot swojego vloga - na jego kanale pojawiają się kolejne odcinki, w których pokazuje swoje przygody w Turcji. W najnowszej odsłonie pochwalił się drugą wizytą swoich rodziców w jego mieszkaniu. Tym razem większość nagrywania wziął na siebie tata przyjmującego reprezentacji Polski.

Przede wszystkim można było zobaczyć w odcinku wyprawę z rodzicami do galerii handlowej, urywki z meczu Ziraatu Bankasi Ankara, w którym wziął udział wyleczony przez mamę po infekcji Tomasz Fornal, a także wspólne gotowanie. Na samym początku odcinka Marek Fornal postanowił jednak zaskoczyć. Zrobił wideo ze swojej wyprawy na siłownię, która znajduje się w budynku, w którym mieszka ich syn. W pewnym momencie obiektyw aparatu padł na jego żonę, która trenowała na bieżni.

Dorota Fornal opowiedziała o sportowej karierze

Dorota Fornal starała się jeszcze mówić w trakcie biegu na bieżni, ale była już wyraźnie zmęczona. Nauczycielka stara się utrzymywać w dobrej formie, ale, jak sama przyznała, dawno nie biegała na bieżni, za to często i chętnie trenuje tabatę, czyli bardzo intensywny trening interwałowy, który trwa ledwie kilka minut.

Nim została nauczycielką, mama polskiego siatkarza starała się spróbować swoich sił w zawodowym sporcie. Otworzyła się podczas krótkiej rozmowy z mężem. "Ja przecież byłam czołową krakowską lekkoatletką i biegałam sprinty" - zaznaczyła. Później stwierdziła, że o ile widać w jej synu mocne siatkarskie geny ze strony ojca, to nabiegi na pipe'a i szybkie reakcje biegowe ma już po mamie.

