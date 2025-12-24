Tomasz Adamek od lat spędza święta w USA. Z tych tradycji nie rezygnuje

Tomasz Adamek to postać doskonale znana każdemu kibicowi sportów walki w Polsce. Przez lata budował swoją markę jako twardy, pracowity pięściarz z Podhala, który dzięki determinacji i wierze we własne możliwości sięgnął po największe sukcesy. "Góral" zapisał się w historii jako mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych i do dziś uznawany jest za jedną z największych legend polskiego boksu. Choć największe sukcesy w karierze sportowej ma już za sobą, w ostatnim czasie próbuje również swoich sił w formule freak fightów, nie tracąc przy tym kontaktu z kibicami.

Od wielu lat Tomasz Adamek mieszka w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku zdecydował się na wyjazd za ocean, wierząc, że właśnie tam będzie mógł w pełni rozwinąć karierę, zwłaszcza że poziom boksu zawodowego był tam znacznie wyższy niż w Polsce. Początki nie były łatwe - wraz z żoną i córkami zamieszkał w niewielkim mieszkaniu w New Jersey, zaczynając wszystko od nowa. Sam wielokrotnie podkreślał, że w trudnych chwilach ogromne znaczenie miała dla niego wiara, którą traktuje jako fundament życia rodzinnego.

Tomasz Adamek: Zawsze najlepszy byłem w boksie, a kopanie mi nie wychodziło. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Adamek nie rezygnuje ze świątecznych tradycji w domu w USA

Nic więc dziwnego, że także Święta Bożego Narodzenia w domu Adamków mają głęboko religijny i tradycyjny charakter. Pięściarz nie ukrywa, że codziennie razem z rodziną uczęszcza do kościoła, a w Newark mają swoją polską parafię i uczestniczą w mszach w ojczystym języku. Jak podkreśla, wszystko wygląda niemal identycznie jak w Polsce - od wspólnej modlitwy, przez świąteczną atmosferę, aż po wigilijny stół. Choć w USA nie zawsze łatwo o karpia, w domu Adamka zawsze musi pojawić się ryba.

"Karpie tutaj nie zawsze są dostępne. Tak czy inaczej, na stole zawsze musi być ryba biała. Jeżeli nie karp, to sea bass, najlepsza ryba, moja ulubiona" - wyjawił jakiś czas temu w rozmowie ze Sport.pl.

Przygotowania do świąt to przede wszystkim domena żony i córek, choć sam "Góral" chętnie pomaga, czy to przy sałatkach, czy innych potrawach. Od kiedy starsza córka Roksana została mamą, święta nabrały jeszcze bardziej rodzinnego charakteru. Tomasz Adamek jest dumnym dziadkiem Kornelii, urodzonej w 2022 roku, oraz Eliany Rose, która przyszła na świat na początku 2025 roku. To właśnie obecność wnuczek sprawia, że Boże Narodzenie w amerykańskim domu Adamków jest dziś wyjątkowo ciepłe, radosne i pełne polskich tradycji, mimo tysięcy kilometrów dzielących ich od ojczyzny.

Tomasz Adamek Adam Jankowski/REPORTER East News

Tomasz Adamek Grzegorz Wajda/REPORTER AFP

KSW Epic: Tomasz Adamek KSW materiały prasowe