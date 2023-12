Tomasz Adamek od lat mieszka w USA. Tak obchodzi święta Bożego Narodzenia

Tomasz Adamek o tym, jak jego rodzina obchodzi święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych

Mamy polską parafię w Newark, chodzimy tam na polskie msze. Tak byłem wychowany i wiarę przekazałem moim dzieciom. W zeszłym roku doczekaliśmy się pierwszej wnuczki i córka też już zabiera Kornelię do kościoła. Teraz to już ich robota, żeby pokazać dziecku te wartości, że jesteśmy katolikami, wierzącymi i praktykującymi. (...) Nie wiem, czy dostaniemy w tym roku karpia, chociaż słyszałem, że będą dostępne. Tak czy inaczej, na stole zawsze musi być ryba biała. Jeżeli nie karp, to sea bass (okoń morski lub labraks - przy. red.) najlepsza ryba, moja ulubiona. Ale jeśli chodzi o przyrządzanie potraw, to zostawiam kuchnię żonie i córkom

Pięściarz nawet w święta nie zapomina jednak o obowiązkach zawodowych. Przy wigilijnym stole nie pozwala sobie bowiem na obżarstwo i kolację traktuje jako rodzaj degustacji. "Cały czas pilnuję jedzenia. Jestem szczupły, obecnie ważę ok. 98-99 kg, nie więcej. To moja naturalna waga. Nigdy nie byłem żarłokiem. (...) Żona niedawno zapytała mnie, czemu nie jem kolacji? Mówi, że jestem już dziadkiem i chce, żebym miał brzuch. Mówię do niej: Dorota, a kto się za mną obejrzy, jak ja będę gruby? I już było darcie w domu. (śmiech) Lubię pożartować, jak to beskidzki góral. Ale wiadomo, że trzeba się trzymać, żeby samopoczucie było dobre. Jeżeli człowiek jest otyły, to pojawiają się problemy ze zdrowiem. A u mnie wszystko jest dobrze. Będę trenował, biegał, chodził na siłownię. Czekam na 3 stycznia, kiedy wylecę na przygotowania do Polski" - przyznał.