Sportowiec po wygranej walce w FAME MMA planował wrócić do Stanów Zjednoczonych, do czego ostatecznie jednak nie doszło. Został bowiem wyproszony z samolotu za wszczynanie awantur, a przeprowadzone badania potwierdziły wcześniejsze spożycie przez niego napojów wysokoprocentowych.

Najman kpi z problemów Adamka. Tak zareagował Tomasz

Zbiegło się to w czasie z wypowiedzą Najmana na temat "przygód" Tomasza na lotnisku. To było zresztą kwestia czasu, bo Marcin nigdy nie przepuszcza okazji, by wbić szpilę Adamkowi.

"Generalnie w Polsce jest tak, że trzeźwych ludzi nie wyprowadzają z samolotu. Musisz wiedzieć, że u nas, to ty jesteś w Polsce, w Unii Europejskiej. Polska to jest kraj dla eleganckich ludzi" - grzmiał Najman.

"To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku" - skomentował Adamek w w rozmowie z kanałem Sport Mach.