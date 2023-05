Tom Brady szuka nowej miłości? Wyznaczył nawet specjalne kryteria

Tom Brady to jeden z najpopularniejszych futbolistów na świecie. Urodzony w Sam Mateo gwiazdor do niedawna występował na pozycji quarterbacka w drużynie Tampa Bay Buccaneers. W lutym jednak przeszedł na sportową emeryturę. Mimo to 45-latek może pochwalić się ogromną liczbą sympatyków. Jego profil na Instagramie śledzi już ponad 14 mln użytkowników, a liczba ta rośnie z dnia na dzień.