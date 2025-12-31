To z nimi Lewandowscy spędzą Sylwestra. Pojawiły się zdjęcia, już wiadomo

Za Lewandowskimi owocny rok, a przed nimi kolejne wyzwania - piłkarz postara się wprowadzić Polskę na mundial, utrzymać FC Barcelonę na czele tabeli La Ligi i mknąć z nią dalej w Lidze Mistrzów. Jego małżonka za to skupi się na kolejnych wyzwaniach związanych z Edan Studios, Hyroxem i innymi odnogami własnej działalności.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska zakończą rok w Barcelonie

Dla Roberta i Anny Lewandowskich rok 2025 okazał się być bardzo przyjemny, a w niektórych aspektach nawet przełomowy. Przede wszystkim kryzys wizerunkowy, a potem nagłą naprawę swojego PR-u przeszedł Lewandowski, który wszedł w konflikt z Michałem Probierzem w kontekście kapitańskiej opaski. Książka o nim, która ujrzała światło dzienne pod koniec roku, okazała się strzałem w dziesiątkę w kwestii poprawy spojrzenia na piłkarza. Widać było, że jego podejście do niektórych spraw uległo zmianie.

Wiadomo już, że Lewandowscy postanowili Sylwestra spędzić w Barcelonie. Okazało się jednak, że nie będą sami. W Katalonii postanowili odwiedzić ich znani przyjaciele, którzy od razu pochwalili się tym na Instagramie.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska będą mieli gości

W Barcelonie pojawili się dość niespodziewanie Andrzej Wrona i Zofia Zborowska. Początkowo oboje nie chwalili się dokładnie miejscem, do którego postanowili się udać - na Instagramie pojawiły się jednak zdjęcia ze słonecznej plaży. Sprawa wydała się dopiero nieco później.

Okazało się, że Zborowska razem z Mariną Łuczenko-Szczęsną wzięła udział w treningu Lewandowskiej w Edan Studios. Aktorka wyjawiła, że trenowała tak intensywnie, że aż spadła jej skarpetka. Za to jej małżonek postanowił pograć nieco w padla. Zdaje się, że ich wieczór z Lewandowskimi, z którymi przyjaźnią się od lat, będzie niezapomniany.

Zofia Zborowska trenowała w Edan Studios u boku Anny Lewandowskiej Instagram/zborowskazofia ESP/Instagram

Andrzej Wrona, Zofia Zborowska i Anna Lewandowska Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną Nur Photo/East News East News