To z nimi Lewandowscy spędzą Sylwestra. Pojawiły się zdjęcia, już wiadomo

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska już postanowili, że Sylwestra spędzą w Barcelonie. Oboje w ostatni dzień starego roku mieli co robić - "Lewa" zajęła się treningami w Edan Studios, a jej mąż wrzucił podsumowanie roku na Instagrama. Wiadomo już jednak, że oboje szykują się do pysznej sylwestrowej zabawy, a u ich boku pojawią się gwiazdy. W sieci zamieszczono zdjęcia, które jednoznacznie wskazują na to, że Lewandowscy będą mieć ciekawych gości.

Elegancko ubrany mężczyzna w czerwonym garniturze oraz kobieta w czarnej sukni pozują razem na tle czerwonej ścianki z logotypami i napisami związanymi z wydarzeniem.
Anna i Robert LewandowscyChristian Charisius AFP

Za Lewandowskimi owocny rok, a przed nimi kolejne wyzwania - piłkarz postara się wprowadzić Polskę na mundial, utrzymać FC Barcelonę na czele tabeli La Ligi i mknąć z nią dalej w Lidze Mistrzów. Jego małżonka za to skupi się na kolejnych wyzwaniach związanych z Edan Studios, Hyroxem i innymi odnogami własnej działalności.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska zakończą rok w Barcelonie

Dla Roberta i Anny Lewandowskich rok 2025 okazał się być bardzo przyjemny, a w niektórych aspektach nawet przełomowy. Przede wszystkim kryzys wizerunkowy, a potem nagłą naprawę swojego PR-u przeszedł Lewandowski, który wszedł w konflikt z Michałem Probierzem w kontekście kapitańskiej opaski. Książka o nim, która ujrzała światło dzienne pod koniec roku, okazała się strzałem w dziesiątkę w kwestii poprawy spojrzenia na piłkarza. Widać było, że jego podejście do niektórych spraw uległo zmianie.

Wiadomo już, że Lewandowscy postanowili Sylwestra spędzić w Barcelonie. Okazało się jednak, że nie będą sami. W Katalonii postanowili odwiedzić ich znani przyjaciele, którzy od razu pochwalili się tym na Instagramie.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska będą mieli gości

W Barcelonie pojawili się dość niespodziewanie Andrzej Wrona i Zofia Zborowska. Początkowo oboje nie chwalili się dokładnie miejscem, do którego postanowili się udać - na Instagramie pojawiły się jednak zdjęcia ze słonecznej plaży. Sprawa wydała się dopiero nieco później.

Okazało się, że Zborowska razem z Mariną Łuczenko-Szczęsną wzięła udział w treningu Lewandowskiej w Edan Studios. Aktorka wyjawiła, że trenowała tak intensywnie, że aż spadła jej skarpetka. Za to jej małżonek postanowił pograć nieco w padla. Zdaje się, że ich wieczór z Lewandowskimi, z którymi przyjaźnią się od lat, będzie niezapomniany.

Lewą stopę w czarnej legginsie oraz sportowym obuwiu z widoczną częściowo zsuniętą kolorową skarpetką na ciemnej podłodze prawdopodobnie w siłowni lub studiu treningowym.
Zofia Zborowska trenowała w Edan Studios u boku Anny LewandowskiejInstagram/zborowskazofia ESP/Instagram

Grupa ludzi siedzących na widowni stadionu, skoncentrowana na wydarzeniu, kilka osób patrzy przed siebie, a jedna kobieta korzysta z telefonu, wśród widzów mężczyzna w kolorowej kurtce przyciąga uwagę.
Andrzej Wrona, Zofia Zborowska i Anna LewandowskaUrbanandsportAFP
Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną
Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodzinąNur Photo/East NewsEast News

