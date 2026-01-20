Mimo że Justyna Kowalczyk-Tekieli bogatą w sukcesy karierę zakończyła lata temu, sport dalej zajmuje bardzo ważne miejsce w jej życiu i jest elementarną częścią jej codzienności. Multimedalistka regularnie bierze udział w imprezach na nartach biegowych i najczęściej staje na podium. Imponująco prezentowała się w m.in. Moonlight Classic we Włoszech, Biegu Piastów, wyścigu Ylläs-Levi Hiihto, Monte Rosa SkyMarathon i Pucharze Kościeliska.

Sport jest u niej w tle nawet wtedy, gdy udziela się charytatywnie. Nieraz stawała na starcie zakopiańskiego Biegu po Oddech. Jego celem jest zebranie środków na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Także na tegoroczny 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała coś, co wiąże się z promowaniem aktywności fizycznej. Można wylicytować wspólny bieg z nią na Giewont.

Wybiegniemy u wylotu Doliny Małej Łąki. Wrócimy w to samo miejsce. Spędzimy w górach maksymalnie 4,5h. Szybciej niż 100 min nie będzie, bo ja szybciej nie umiem. Jeśli trening miałby się odbyć w któryś z dni wakacyjnych bądź weekendowych, wystartujemy wcześnie rano (ok.5.30-6.00). Może nam przeszkodzić burza, albo porywisty wiatr. Deszcz nie będzie kłopotem

Justyna Kowalczyk-Tekieli aktywnie spędziła również dzień swoich urodzin. I to z kimś najważniejszym dla niej u boku.

Tak Justyna Kowalczyk-Tekieli spędziła urodziny. Opublikowała zdjęcie

Kowalczyk-Tekieli skończyła 43 lata, a urodziny spędziła w sposób, jaki lubi najbardziej - na śniegu, na nartach biegowych. Towarzyszył jej 4,5-letni syn, Hugo. Chłopiec pod czujnym okiem mamy wprawia się do sportu i także miał okazję spróbować swoich sił na biegówkach. Zdjęciem we dwoje pochwaliła się dumna sportsmenka. "43! W najlepszym z możliwych towarzystwie" - napisała obok fotografii zamieszczonej w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Hugo jest doskonale zaznajomiony z górami i sportem, który przez lata wyczynowo i na światowym poziomie uprawiała jego mama. Towarzyszy Justynie Kowalczyk-Tekieli w trakcie jej udziału w imprezach biegowych nie tylko w Polsce, ale i w innych częściach Europy, oraz w treningach i górskich spacerach, siedząc w nosidle lub drzemiąc w przyczepce, którą ciągnie mama.

Dość powiedzieć, że nad Morskim Okiem po raz pierwszy w życiu był... w swoim noworodkowym okresie, niedługo po urodzeniu. "Przed ukończeniem pierwszego miesiąca życia trzeba Morskie Oko zdobyć" - opisywała wówczas sportsmenka, udostępniając zrobione nieopodal schroniska zdjęcie z synkiem.

O aktywność fizyczną Justyna Kowalczyk-Tekieli dbała właściwie do ostatnich chwil ciąży. Na krótko przed porodem była obecna na Biegu po Oddech, spacerowała po szlakach, biegała na nartorolkach. "Tyyyle radości" - podsumowywała wówczas swoje sportowe wyczyny w mediach społecznościowych.

Klaudia Zwolińska: Nie wiem, co więcej mogłabym zrobić, żeby wywalczyć ten tytuł Polsat Sport

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn/East News East News