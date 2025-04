Z "Pytania na śniadanie" niedawno odeszli Klaudia Carlos i Piotr Wojdyło. Znana dziennikarka i dziekanka wydziału tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie dotychczas partnerowała Robertowi El Gendy'emu, Wojdyło zaś był w duecie z Katarzyną Pakosińską. Wiadomo było, że dojdzie do pewnego przetasowania.

Łukasz Kadziewicz stworzy duet z Lewandowską

Dołączyć do niego miała osoba, która nie tworzyła jeszcze duetu w "Pytaniu na śniadanie". Okazało się, że została nią Anna Lewandowska, ta sama, która nie tak dawno przeprowadzała z Kadziewiczem wywiad. Póki co nie podano jeszcze wciąż oficjalnej daty debiutu pary, choć wiadomo, że dojdzie do niego jeszcze w kwietniu.