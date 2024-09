Wojciech Szczęsny w sierpniu zaskoczył wszystkich, informując nagle o zakończeniu piłkarskiej kariery. Kilka tygodni później pożegnał się z kibicami Juventusu i kolegami z włoskiej drużyny, a Polski Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że fani "Biało-Czerwonych" szansę na pożegnanie wieloletniego członka kadry narodowej otrzymają już wkrótce. "Szczena" nie mógł jednak zbyt długo nacieszyć się życiem na sportowej emeryturze. Na krótko po ogłoszeniu zakończenia przygody z futbolem otrzymał on bowiem bardzo ciekawą ofertę. Reklama

Już od kilku dni media w Polsce i Hiszpanii rozpisują się na temat nadchodzącego transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony. Marc-Andre ter Stegen z powodu fatalnej kontuzji przez najbliższy czas nie będzie mógł bronić bramki “Blaugrany", a kibice niemal od razu zaczęli namawiać golkipera z Polski, aby zajął miejsce Niemca. Fani katalońskiego zespołu byli tak zdesperowani, że zaczęli prosić o pomoc Annę Lewandowską , by ta przekonała Marinę Łuczenko-Szczęsną na przeprowadzkę do Barcelony.

Reklama Do jednej bramki. Wielki problem FC Barcelony. Czy Wojciech Szczęsny ją uratuje? WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Wojciech Szczęsny blisko transferu do Barcelony. Może zamieszkać w Castelldefels

Wojciech Szczęsny i jego rodzina już od wielu lat są właścicielami luksusowej willi w Marbelli. Co więcej, od kilku dni były reprezentant naszego kraju właśnie w tym mieście wypoczywa z bliskimi , o czym Marina informowała kilka dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeśli jednak do transferu 34-latka dojdzie, będzie on musiał zastanowić się nad kupnem bądź wynajmem nieruchomości bliżej Barcelony. Willa w Marbelli jest bowiem oddalona od stolicy Katalonii o ponad 1000 km. Jak się okazuje, jest osoba, która jest gotowa wyciągnąć do piłkarza pomocną dłoń. Reklama

Dziennikarz Canal+ Sport Łukasz Wiśniowski ujawnił na kanale Foot Truck, że zna osobę, która mogłaby wynająć piłkarzowi nieruchomość: "Odezwała się do mnie nawet jedna osoba, która zna otoczenie Roberta (Lewandowskiego - przyp.red.) i ja się z nią znam, i mówi: Ja mam nawet pusty dom w Castelldefels i wynajmę go Szczęsnemu po kosztach".

Castelldefels to idealne miejsce do zamieszkania. Ta malownicza miejscowość pełna luksusowych posiadłości na znajduje się zaledwie 20 minut jazdy od Barcelony, a w przeszłości mieszkali tam m.in. Luis Suarez i Leo Messi, a więc dwie absolutne legendy "Blaugrany". Niedaleko mieszka także Robert Lewandowski, który w 2022 roku przeniósł się do Katalonii wraz z rodziną właśnie ze względu na podpisanie kontraktu z Barceloną.

Wojciech Szczęsny / AFP

Wojciech Szczęsny / Grzegorz Wajda / Reporter