To spotkało Kurek w biały dzień. "Bawimy się w tej Warszawie"

Anna Kurek jakiś czas temu zdecydowała się na powrót na siatkarskie parkiety, a obecnie jest zawodniczką Tokyo Sunbeams. Niestety, wraz z początkiem roku u siatkarki odnowiła się kontuzja sprzed blisko dekady, kiedy miała ona poważne problemy z kolanem. "Tydzień temu znowu mi pękła łąkotka. I znowu w dość kiepskim momencie. Teraz, kiedy złapałam rytm, złapałam kontakt z dziewczynami, ta gra fajnie nam się układała i to jeszcze na takim meczu... Miałam 60 ataków, bardzo dużo. Czułam się fantastycznie" - tłumaczyła Anna w opublikowanym wówczas vlogu. Ostatecznie Kurek przeszła operację i wkrótce potem powróciła do gry. W minionym sezonie rozegrała ostatecznie 19 z 28 spotkań i zdobyła łącznie 272 punkty.

Obecnie 33-latka przebywa w Warszawie, a w mediach społecznościowych podzieliła się dość nietypową sytuacją, która spotkała ją w stolicy. Jak ujawniła siatkarka, wczesnym rankiem została ona zaczepiona przez mężczyznę, który proponował jej używki.

"Ósma rano, piątek, zaczepia mnie jakiś zipek i pyta, dokąd idę. Ja mówię, że idę do domu. On się mnie pyta, czy ja może pójdę z nim. Ja: "Gdzie?". A on do mnie: "walić k*ks i m*fedron". Podziękowałam. Nie skorzystam z tej oferty. Także bawimy się w tej Warszawie, widzę. Potem padła oferta wspólnego pójścia na kawę, a ja powiedziałam, że mam męża, więc chłopakowi zrobiło się przykro i powiedział mi, że ulicę dalej w ciuchlandzie mają nowy drop, także poleca. Nie bierzcie narkotyków, bo to zło" - relacjonowała.

Anna Kurek opowiedziała o tym, co spotkało ją w Warszawie Instagram/grejmanka materiał zewnętrzny

Anna i Bartosz Kurek. Historia niczym z filmu hollywoodzkiego

Anna i Bartosz Kurek od wielu już lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie sportu. Poznali się w 2016 roku, a już dwa lata później kapitan siatkarskiej kadry zdecydował się na kolejny krok i zaskoczył ukochaną pierścionkiem zaręczynowym. W 2020 roku, już jako narzeczeni, stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "tak", rozpoczynając kolejny etap wspólnej podróży.

"Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie jej pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw" - wyznał Kurek na łamach książki "Ludzie ze złota".

Bartosz Kurek z żoną Anną Sylwia Dabrowa/Polska Press/East News East News

Bartosz Kurek i Anna Kurek Lukasz Szelag/REPORTER East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek SYLDAB/Polska Press/East News East News





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