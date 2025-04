To różni Pudzianowskiego i jego rywala. Hall zdecydował się na to lata temu

Różnica w wadze to jednak nie jedyna kwestia, w której panowie są mocno przeciwstawni. Oboje co prawda aktywnie działają w mediach społecznościowych, jednak content przez nich publikowany jest zupełnie inny. Na profilu Polaka na Instagramie zobaczyć możemy n agrania z treningów i motywacyjne wiadomości , Hall natomiast bardzo często dzieli się prywatnymi kadrami , na których zobaczyć możemy jego żonę i potomstwo.

Mariusz Pudzianowski niewiele mówi o sprawach sercowych. Eddie Hall od kilkunastu lat jest w związku małżeńskim

Podczas gdy Mariusz Pudzianowski ceni sobie prywatność i nie wypowiada się na temat swojego życia miłosnego, jego oponent w tej kwestii jest niczym otwarta księga. Nie ukrywa on, że już od kilkunastu lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim, a jego żona Alexandra jest jego najwierniejszą fanką. Kobieta odgrywa ogromną rolę nie tylko w życiu prywatnym, ale także w życiu zawodowym “Bestii". Jest bowiem odpowiedzialna za dietę ukochanego - to ona przygotowuje posiłki dla sportowca, dostosowując je odpowiednio do jego potrzeb.

Życie zawodowe Brytyjki nie ogranicza się jedynie do pomagania mężowi w sportowej karierze. Alexandra to odnosząca sukcesy businesswoman, która prowadzi męski salon fryzjerski w Stoke. To właśnie m.in. ze względów zawodowych kobieta nie przyleciała z ukochanym do Polski, aby wspierać go z trybun podczas walki z Pudzianowskim. Pojedynek z pewnością śledzić będzie jednak w sieci, a towarzyszyć jej będą dzieci.