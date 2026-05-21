To ona została "Królową przetrwania". Za kilka dni wejdzie do klatki

Dominika Rybak znana jest głównie jako influencerka, jednak wcale nie jest postacią obcą w sportowym środowisku - od kilku już lat działa bowiem jako freak fighterka. Debiut w oktagonie 23-latka zaliczyła w lipcu 2022 roku podczas gali Prime Show MMA 2 i już na starcie pokonała Klaudię Kapuśniak. Jeszcze tego samego roku młoda fighterka wróciła do klatki i na gali Prime Show MMA 3 odprawiła z kwitkiem Dagmarę Szewczyk.

W 2023 roku w sportowej karierze Rybak doszło do przełomu - podpisała ona bowiem kontrakt z Fame MMA i w maju stoczyła debiutancką walkę w tej federacji, pokonując na gali Fame 18 ukraińsko-nigeryjską fighterkę, Elizabeth Anorue. Czwarta walka freak fightowa 23-latki nie była już aż tak udana - na gali Fame 19 Rybak musiała bowiem uznać wyższość Klaudii Kołodziejczyk. Porażką zakończyła się także kolejna batalia z udziałem Rybak. Wówczas influencerka przegrała z tą samą rywalką, a po tej bolesnej porażce zrobiła sobie dłuższą przerwę od występów w klatce.

Dominika Rybak wyszła ze swojej strefy komfortu w "Królowej Przetrwania". To pomogło jej wygrać program

W ostatnich miesiącach Dominika Rybak nie stoczyła żadnej walki, jednak na brak wrażeń wcale nie mogła narzekać. 23-letnia freak fighterka postanowiła bowiem wyjść ze swojej strefy komfortu i zdecydowała się na udział w "Królowej Przetrwania", a więc programie, w którym uczestniczki trafiają do dzikiej dżungli i muszą radzić sobie w trudnych warunkach, wykonywać zadania sprawnościowe, walczyć o przetrwanie, nagrody oraz pieniądze.

Trzecią edycję słynnego programu poprowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan, a o końcową wygraną oprócz Dominiki Rybak walczyły m.in. Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Sofi Sivokha, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka Apoloniusza Tajnera z rywalizacji wyeliminowana została już w pierwszych odcinkach, jednak Rybak dotrwała aż do samego finału i do ostatnich chwil walczyła o końcowy triumf. Ostatecznie finałowe zadanie freak fighterka wykonała jako pierwsza, minimalnie pokonując partnerkę Wojciecha Goli, Sofi Sivokhą. Trzecie miejsce zajęła Nicol Pniewska, a tuż za podium znalazła się ostatnia z finalistek, Ilona Felicjańska.

Triumf w "Królowej Przetrwania", a teraz powrót do klatki. Dominika Rybak na karcie walk inauguracyjnej gali Fight Mode

Po wygranej w popularnym programie TVN Dominika Rybak się nie zatrzymuje, przed nią bowiem kolejne ważne wyzwanie. Już w najbliższy weekend influencerka stoczy swoją pierwszą w karierze walkę na gołe pięści. 23-latka jest jedną z gwiazd, które wystąpią na inauguracyjnej gali federacji Fight Mode, a jej oponentką będzie Jessica Kusz.

"Jessica Kusz - zawodniczka, która zna ciężar presji i nie cofa się ani o krok. Codziennie buduje nie tylko swoje ciało, ale i mental innych… Teraz sama stanie przed próbą, której nie da się oszukać. Po drugiej stronie - Dominika Rybak. Twórca internetowy , która zamieniła wygodę na surową rzeczywistość treningów w Tajlandii - miejscu, gdzie walka to nie show, a styl życia. Dwie drogi. Dwie energie. Jedno starcie. Jedna wnosi do ringu brutalną konsekwencję. Druga - chłodną nieprzewidywalność. To nie będzie walka dla punktów. To będzie test granic. Kto narzuci swoje warunki? Kto wytrzyma presję? Jedno jest pewne - po tej nocy nic nie będzie takie samo" - zapowiadano pojedynek pań w oficjalnym komunikacie Fight Mode.

Na sobotniej gali zobaczymy w akcji jeszcze m.in. Krystiana Kaszubowskiego, Kacpra Formelę, Macieja Sulęckiego i Jędrzeja Durskiego. Event odbędzie się 23 maja w Poznaniu.

Dominika Rybak

Dominika Rybak w oktagonie

Dominika Rybak





