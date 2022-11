To ona trwa u boku Nicoli Zalewskiego. Mało kto wiedział, jak wygląda

Całkiem obiecujący czas dla Nicoli Zalewskiego . Na początku listopada został uhonorowany tytułem "Golden Boy Web" . To nagroda dla najbardziej uzdolnionego piłkarza młodego pokolenia. Tego typu wyróżnienie sprawiło, że o Polaku zaczęto mówić jako o kandydacie na odkrycie mundialu w Katarze . Pomocnik cieszy się dużym zaufaniem Czesława Michniewicza , co zresztą selekcjoner udowodnił przy ustalaniu składu na mecz z Meksykiem. Jego decyzją Nicola rozpoczął spotkanie już od pierwszej minuty .

Nie zebrał zbyt dobrych not za ten występ. Oczekiwano od niego więcej. Po pojedynku mógł sprawiać wrażenie przygaszonego. " Nicola Zalewski schował się pod kapturem bluzy i odmówił wywiadów . To nie pomoże w odbudowie mentalu" - ocenił dziennikarz Interii Michał Białoński.

Jak wygląda siostra Nicoli Zalewskiego? Jessica to ważna osoba w życiu piłkarza Romy

Jessica Zalewski jest starszą siostrą Nicoli . Kobieta raczej pozostaje w cieniu popularnego brata. Zamknęła dla postronnych swoje kontro na Instagramie i tylko od czasu do czasu gości na publicznie udostępnianych zdjęciach piłkarza.

W wakacje razem z zawodnikiem reprezentacji Polski i AS Roma wybrała się na wycieczkę jachtem. Ich wspólna fotografia trafiła do sieci. " Wszędzie razem " - skomentował scenę Zalewski.

Ciekawostką jest, że Jessica miała swój konkretny udział w rozwoju kariery piłkarskiej brata. To z nią skaut PZPN-u początkowo nawiązał kontakt w sprawie Nicoli. Siostra sportowca "pchnęła" sprawę dalej i przekazała numer telefonu do ojca, który zajmował się zawodowymi losami syna. Zresztą to właśnie Krzysztof Zalewski pokazał swoim dzieciom, jak ważne jest wsparcie nie tylko w dobrych, ale przede wszystkim w złych chwilach.