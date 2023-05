To ona skradła serce zawodnika ZAKSY. Połączyła ich miłość do sportu

Przed nami wielkie święto polskiej siatkówki. W historycznym finale Ligi Mistrzów w Turynie zmierzą się bowiem dwa polskie kluby - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Jastrzębski Węgiel . Do Włoch przyleciały tysiące kibiców z Polski, którzy dopingować będą swoje ulubione drużyny. Oba kluby bez wątpienia będą mogły liczyć na wyjątkowe wsparcie ze strony swoich drugich połówek. Do grona WAGs klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle należy kobieta, która doskonale wie, co znaczy sportowa rywalizacja. Mowa o ukochanej Aleksandra Śliwki, Jagodzie Gruszczyńskiej , która od lat odnosi sukcesy w siatkówce plażowej.

Jagoda Gruszczyńska. Kim jest ukochana Aleksandra Śliwki?

To, co połączyło tę dwójkę, to bez wątpienia miłość do sportu. Zarówno Śliwka, jak i Gruszczyńska są reprezentantami Polski w siatkówce. Jedyna różnica jest taka, że kobieta trenuje siatkówkę plażową. Co więcej, oboje pochodzą z rodzin, dla których aktywność fizyczna jest niezwykle ważna. Zarówno brat Aleksandra (Piotr), jak i brat Jagody (Jędrzej) spełniają się zawodowo jako siatkarze.