To ona skradła serce reprezentanta Polski. Odnosi ogromne sukcesy za granicą

Bartosz Kapustka w 2015 roku dostał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, a pierwszy występ zaliczył we wrześniu w meczu z Gibraltarem. Na boisku pojawił się w 62. minucie, a 11 minut później zdobył swoją debiutancką bramkę. Kilka miesięcy później znalazł się w kadrze na mistrzostwa Europy 2016 we Francji. Po tej imprezie jednak nie otrzymał już powołania do reprezentacji - jego plany pokrzyżowały bowiem liczne kontuzje.

