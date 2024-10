To ona skradła serce reprezentanta Polski. Będzie go wspierać podczas meczu z Chorwacją

W pierwszej połowie października piłkarze opuścili swoje kluby i wrócili do ojczyzny, aby przygotować się do kolejnych spotkań w ramach Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" mają już za sobą niezbyt udany mecz z Portugalią, który przegrali 3:1. Starcie to dawno poszło już w zapomnienie, a ekipa Michała Probierza rozpoczęła przygotowania do meczu z Chorwacją, który odbędzie się we wtorkowy wieczór na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

