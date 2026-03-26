To ona skradła serce polskiego piłkarza. Niegdyś też zajmowała się sportem

Przed podopiecznymi Jana Urbana ważny, o ile nie najważniejszy mecz tego roku - w czwartkowy wieczór "Biało-Czerwoni" walczyć będą o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Na Stadionie PGE Narodowym zmierzą się oni z reprezentantami Albanii, a jeśli ten mecz zakończy się dla Polaków szczęśliwie, kolejnym rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki będzie triumfator spotkania Ukraina - Szwecja. Selekcjoner polskiej kadry na marcowe zgrupowanie powołał 25 zawodników, a na liście nie zabrakło Michała Skórasia. 26-latek po znakomitych występach w Lechu Poznań przeniósł się do Belgii, gdzie zasilił szeregi Club Brugge. We wrześniu 2025 roku podpisał natomiast czteroletni kontrakt z KAA Gent.

W odnoszeniu sportowych sukcesów Skórasia wspiera jego narzeczona, Ada Mizgalska. Zakochani poznali się za pośrednictwem mediów społecznościowych, a gdy wreszcie spotkali się na żywo po raz pierwszy, od razu poczuli, że ich relacja to coś więcej niż przyjaźń. Zakochani po kilku latach związku zaręczyli się, a w grudniu 2025 roku powitali na świecie pierwszego potomka - wówczas na świat przyszedł ich syn, któremu dumni rodzice nadali imię Maximilian.

Ada Mizgalska wspiera Michała Skórasia. Sport wcale nie jest jej obcy

Ada Mizgalska nie należy do grona WAGs piłkarskich, które znane są tylko i wyłącznie dzięki sukcesom swoich drugich połówek. Narzeczona Michała Skórasia bowiem w przeszłości również spełniała się jako sportsmenka - przez wiele lat uprawiała ona taekwondo i może pochwalić się kilkoma naprawdę imponującymi sukcesami w sportach walki. W 2019 roku zajęła drugie miejsce w Pucharze Polski, reprezentowała także nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Taekwondo to jednak nie jedyna dyscyplina, która skradła serce młodej WAG. Mizgalska jest bowiem wielką fanką piłki nożnej i... koszykówki. W przypadku obu tych dyscyplin jednak 24-latka ogranicza się jedynie do obserwowania poczynań zawodników na boisku.

Michał Skóraś

