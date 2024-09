To ona skradła serce Norberta Hubera. Jest sporo starsza od ukochanego

Norbert Huber od dłuższego już czasu zaliczany jest do grona największych gwiazd siatkarskiej reprezentacji Polski. 26-latek był mocnym ogniwem w polskiej ekipie podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i mocno przyczynił się do sukcesu "Biało-Czerwonych", którzy po wielu latach przełamali "klątwę ćwierćwiecza" i zostali wicemistrzami olimpijskimi.

Norbert Huber jest zakochany. Kim jest Sara Tomiczek?

Ukochana 26-letniego siatkarza mocno ceni sobie prywatność. Dostęp do jej konta na Instagramie mają bowiem jedynie najbliżsi. Tomiczek często publikuje jednak filmiki na TikToku, na których zobaczyć można także jej ukochanego. Co ciekawe, Noberta Hubera i jego ukochaną dzieli spora różnica wieku. Bizneswoman (według informacji polskich mediów) ma bowiem 34 lata, jest więc starsza od partnera o osiem lat. W polskiej kadrze nie jest to pierwszy taki przypadek. Sporo starsza od ukochanego jest bowiem także Sylwia Gaczorek. Fryzjerka z Krakowa ma bowiem 34-lata, Tomasz Fornal natomiast ma 27 lat. Panie - co ciekawe - przyjaźnią się i wspólnie pojawiają się na meczach "Biało-Czerwonych".