To ona skradła serce Mateusza Masternaka. Sport nie jest jej obcy

Mateusz Masternak, jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów kategorii junior ciężkiej, ponownie sięgnął po prestiżowy pas mistrza Europy organizacji EBU. W walce wieńczącej galę KnockOut Boxing Night w Zakopanem pokonał Joela Djeko przez nokaut w siódmej rundzie, wykazując się doskonałą taktyką, precyzją i odpornością fizyczną. To jego drugi tytuł EBU - pierwszy zdobył w 2012 roku, pokonując Juho Haapoję. Ten sukces potwierdza, że choć kariera trwa już wiele lat, Masternak wciąż pozostaje w znakomitej formie i ma ambicje, by osiągać kolejne cele sportowe.

Mateusz Masternak mistrzem Europy. Żona pęka z dumy

Podczas walki o drugi tytuł mistrza Europy Masternaka wspierała jego życiowa partnerka - Daria Masternak. Kobieta w życiu pięściarza pojawiła się ponad dwie dekady temu, gdy oboje szlifowali swoje bokserskie umiejętności. Początkowo utrzymywali swój romans w tajemnicy przez trenerami, szybko jednak stało się jasne, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń.

"Sport łączy ludzi! Poznaliśmy się w dresach na sali bokserskiej jakieś 21 lat temu. Myślałem, że z upływem lat sportu będzie mniej, ale pomyliłem się, i jest go jeszcze więcej. Co ja bym robił gdyby nie sport, Ty i wspólna pasja. Z kim mógłbym porozmawiać o kombinacjach, taktyce, diecie, mięśniach pośladkowych i całej reszcie. Kochajcie się i miejcie wspólne pasje" - pisał w styczniu Mateusz Masternak w mediach społecznościowych.

Daria przez ostatnie lata wspierała swojego ukochanego i pękała z dumy po każdej wygranej walce. Nie mogło zabraknąć jej na gali KnockOut Boxing Night w Zakopanem, podczas której Masternak sięgnął po pas mistrza Europy. Po wygranej walce z Joelem Djeko kobieta zamieściła w sieci emocjonalny wpis. "Mój mistrz" - podpisała zdjęcie z mężem.

Daria Masternak zabrała głos po triumfie męża w Zakopanem Instagram/daria.masternak materiał zewnętrzny

Daria Masternak już jakiś czas temu przestała startować w zawodach bokserskich - dziś ma nieco inne podejście do aktywności fizycznej, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi jako trenerka personalna.

Mateusz Masternak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

