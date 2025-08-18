To ona skradła serce Macieja Kota. Agnieszka też odnosi sukcesy w sporcie

Maciej Kot w miniony weekend przyczynił się do euforii polskich fanów skoków narciarskich. 34-latek zachwycił na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle i wygrał sobotni konkurs Letniej Grand Prix, pokonując m.in. lidera klasyfikacji generalnej cyklu, Niklasa Bachlingera. Warto jednak zaznaczyć, że Maciej nie jest jedyną osobą w rodzinie, która odnosi imponujące sportowe sukcesy. I nie mowa tu wcale o jego bracie Jakubie, który niegdyś także był skoczkiem narciarskim, a dziś jest trenerem i ekspertem.

Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Żona Macieja Kota także jest sportsmenką. Niedawno zachwyciła na mistrzostwach Europy

Maciej Kot od 2019 roku jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Agnieszką Lewkowicz. Para poznała się w 2015 roku na jednej w imprez, a kobieta od razu skradła serce skoczka narciarskiego. Co ciekawe, podczas ich pierwszego spotkania Agnieszka nie miała pojęcia, że Maciej zawodowo zajmuje się sportem.

"To, że ona nie poznała mnie jako skoczka narciarskiego, było dla mnie pierwszym bodźcem, żeby w ogóle zacząć tę znajomość, bo wiedziałem, że zaczynam na takiej białej kartce. Że mogę zrobić wrażenie od początku, przedstawić się jako Maciek, student, a nie od razu mieć taką etykietę, że to jest skoczek narciarski i jakiś tam, nie wiem, gwiazdor" - mówił Kot w "Pytaniu na Śniadanie" w 2021 roku.

Żona reprezentanta Polski w skokach narciarskich, podobnie jak on sam, także związana jest ze sportem. Będąc w pierwszej klasie gimnazjum zaczęła ona bowiem trenować lekkoatletykę, a konkretniej biegi. To właśnie wtedy nauczyła się dyscypliny i miała nadzieję, że wkrótce będzie kluczową zawodniczką reprezentacji Polski i będzie odnosić imponujące sukcesy na arenie międzynarodowej. Niestety, w spełnieniu tego marzenia Agnieszce przeszkodziła kontuzja. Wówczas zrezygnowała ona z biegania i skupiła się na treningach fitness.

Agnieszka szybko zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo brakuje jej rywalizacji. Trenerka fitness ostatecznie powróciła do sportu, postawiła jednak na nieco inną dyscyplinę - bieganie połączyła bowiem z miłością do pływania i jazdy rowerem i postanowiła rozpocząć treningi jako triathlonistka.

We wrześniu 2024 roku Polka wzięła udział w triathlonowych mistrzostwach Europy w Vichy, gdzie zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Kilka miesięcy później zdecydowała się na start w półmaratonie warszawskim i... pobiła swój rekord personalny. Do mety dotarła bowiem z czasem 1:30:39, czym pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń