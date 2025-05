To ona skradła serce Beckhama. Wszystko zaczęło się od… teledysku

2 maja David Beckham kończy 50. lat. Swoją przygodę ze sportem zaczynał jako piłkarz Tottenhamu Hotspur, a w kolejnym latach jego kariera nabrała tempa i to do tego stopnia, że został on... kapitanem reprezentacji Anglii w piłce nożnej. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został działaczem sportowym - obecnie jest prezydentem klubu Inter Miami i wciąż cieszy się zainteresowaniem ze strony kibiców i dziennikarzy. Jedno jest jednak pewne - Beckham nie osiągnąłby tak wspaniałych sukcesów, gdyby nie wsparcie rodziny, a przede wszystkim jego małżonki, Victorii. Reklama

Reklama Lionel Messi i Inter Miami przybywają do Hongkongu w ramach przedsezonowego tournée. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Beckhamowie długo ukrywali swój związek przed światem. Teraz są jedną z najgorętszych par show-biznesu

Miłość Victorii i Davida Beckhamów to jedna z najbardziej fascynujących i trwałych historii w świecie show-biznesu. Ich wspólna droga rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy młody piłkarz Manchesteru United, David Beckham, zobaczył teledysk "Wannabe" brytyjskiego girlsbandu Spice Girls. To właśnie wtedy jego uwagę przykuła "ta z ciemnymi włosami", Victoria Adams - znana wtedy jako Posh Spice. Beckham nie miał wątpliwości i już wtedy zadeklarował koledze z drużyny, że ta dziewczyna zostanie kiedyś jego żoną. Dwa lata później te słowa stały się rzeczywistością.

Victoria również szybko zwróciła uwagę na Davida. Zobaczyła go w loży stadionu Manchesteru United i ujęło ją to, że nie spędzał czasu przy barze z kolegami, jak większość piłkarzy, lecz stał z rodziną. To wzbudziło jej sympatię i poczucie bliskości - oboje cenili więzy rodzinne, co stanowiło solidny fundament ich późniejszego związku.

Ich pierwsze rozmowy były niepozorne, ale znaczące. David dostał numer telefonu Victorii na kawałku papieru - pamiątkę, którą ponoć przechowuje do dziś. Od tego momentu stali się nierozłączni. Miłość rozkwitała w ukryciu - zgodnie z zaleceniami menadżera Spice Girls, Simona Fullera, para spotykała się w sekrecie, często na parkingach, by uniknąć medialnego szumu. Mimo skrytości, był to niezwykle intensywny i szczęśliwy czas. Reklama

W 1998 roku David oświadczył się Victorii, wręczając jej pierścionek z diamentem o wartości ponad 85 tysięcy dolarów. Wkrótce potem para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. 4 marca 1999 roku przyszedł na świat ich pierwszy syn, Brooklyn. Kilka miesięcy później - 4 lipca - odbył się ich ślub w zamku Luttrellstown niedaleko Dublina. Ceremonia była spektakularna - Victoria w sukni Very Wang i 18-karatowej tiarze, David w dopasowanym garniturze. Para siedziała na tronach, a ich fioletowe stroje z wesela do dziś pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów tamtej epoki.

Nowe stulecie przywitali jako jedna z najbardziej wpływowych par Europy. David został kapitanem reprezentacji Anglii, a Victoria - po rozpadzie Spice Girls - wspierała męża z trybun, stając się ikoną piłkarskich WAGs. Ich rodzina się powiększała - 1 września 2002 roku urodził się Romeo, w 2005 roku na świat przyszedł natomiast ich trzeci syn - Cruz.

W 2011 roku wreszcie spełniło się wielkie marzenie Davida - na świat przyszła bowiem Harper, jedyna córka jego i Victorii. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii nie ukrywa, że dziewczynka jest jego oczkiem w głowie. Victoria wielokrotnie podkreślała, jak oddanym ojcem i mężem jest David. Ich rodzina była i wciąż jest wzorem dla fanów na całym świecie - każde wspólne zdjęcie wywołuje falę zachwytów w mediach społecznościowych. Reklama

David i Victoria Beckhamowie / CHRIS RADBURN / POOL / AFP

David Beckham, Victoria Beckham / Mike Ehrmann / AFP