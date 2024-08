To ona skradła serce Armanda Duplantisa. Szwedka robi karierę w modelingu

Armand Duplantis sięgnął po drugi w karierze złoty medal na igrzyskach olimpijskich. Szwed w Paryżu obronił wywalczony w Tokio tytuł mistrzowski, jednak najwyższe stopniu podium nie było dla niego wystarczającym osiągnięciem. 24-letni tyczkarz zapewnił show publiczności zasiadającej na trybunach Stade de France, bijąc rekord olimpijski . Na tym jednak "Mondo" się nie zatrzymał i już po kilku minutach przystąpił do próby bicia rekordu świata. Dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu wyczyn ten udał się dopiero za trzecim podejściem. Od tej pory rekord świata wynosi 6,25 m .

Desire Inglander po rekordowym skoku Armanda Duplantisa w Paryżu wpadła w prawdziwy szał. Kim jest partnerka tyczkarza?

Armand Duplantis i Desire Inglander poznali się w Midsommar, a więc wigilię nocy świętojańskiej hucznie celebrowanej przez Szwedów. Była to tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. Między sportowcem a modelką od razu zaiskrzyło. I to do tego stopnia, że zaledwie po półtora roku znajomości zdecydowali się zamieszkać razem.