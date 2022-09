To ona przyniosła Polakom szczęście! Znana influencerka na meczu z Walią

To był udany mecz w wykonaniu reprezentantów Polski. Niedzielne spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 na korzyść "Biało-Czerwonych" . Znakomitym golem w 57. minucie popisał się Karol Świderski. Bez wątpienia szczęście kolegom przyniósł Matty Cash, który mimo problemów zdrowotnych przyjechał do Walii, by dopingować Polaków . Jak się okazało, nie był to jedyny wyjątkowy gość, który tego wieczoru oglądał poczynania podopiecznych Czesława Michniewicza na Cardiff City Stadium.