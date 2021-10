Do niedawna Wandę Narę oraz Icardiego łączyło nie tylko gorące uczucie. Para była też związana ze sobą jako piłkarz i jego agentka, co dodatkowo komplikuje wszelkie niejasności między nimi.



Konflikt wyszedł na jaw po tym, jak Nara usunęła wszystkie zdjęcia swojego męża z Instagrama oraz usunęła go z obserwowanych osób. Do tego opublikowała wymowny wpis na relacji: "Kolejna rodzina, którą zniszczyłeś dla dzi*ki".



Icardi natychmiast rzucił się w pogoń za małżonką, która ruszyła z Paryża do Mediolanu. Następnego dnia sam dodawał zdjęcia z Wandą, życząc jej przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji argentyńskiego dnia matki. Wydawało się, że piłkarz uratował sytuację, lecz Nara jeszcze tego samego dnia opublikowała zdjęcie dłoni, dodając podpis: "Wolę bez pierścionka".

Cała telenowela nabiera jeszcze większych rumieńców, gdy przypomnimy sobie, że Icardi "odbił" Wandę Narę swojemu koledze z drużyny - Maxiemu Lopezowi. Argentynka jest zresztą matką trójki dzieci Lopeza, których imiona wytatuował na swoim ciele... Icardi.

Icardi i Wanda Nara. Ciąg dalszy głośnego romansu

O co więc chodzi Narze, która pisała o "kolejnej rodzinie, zniszczonej dla dzi*ki"? Zagraniczne media donoszą, że winna wszystkiemu jest China Suarez, argentyńska aktorka, piosenkarka i modelka.

Jej nazwisko podały pierwotnie włoskie media, a hiszpańska "Marca" dotarła nawet do rzekomych wiadomości, które Icardi wymieniał z aktorką. "Pewnego dnia musimy się wydostać i pie*** gdzieś, gdzie cię nie znajdą hahaha" - miała pisać do piłkarza Suarez.

Oficjalnie Suarez zaprzeczyła jednak, jakoby była winna rozłamu w małżeństwie piłkarza PSG.



Mimo kłopotów sercowych i nieobecności na treningu "z powodów rodzinnych" Icardi został włączony do kadry PSG na mecz Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Pod nieobecność Neymara może zagrać w wyjściowym składzie.

Jak wygląda China Suarez, rzekoma kochanka Icardiego?

